De kommer cyklende med din burger eller pizza.

Men efterspørgslen på mælk, havregryn og rugbrød, der bliver leveret lige til døren, er blevet så stor, at også Hungry.dk vil udbringe dagligvarer.

Derfor tager de kampen op mod Wolt og Gorillas, der i forvejen tilbyder levering af dagligvarer i storbyer.

Det skriver Finans.dk.

Som det er nu, har Hungry fokus på takeaway, men ifølge virksomhedens stifter, hovedaktionær og direktør, Morten Larsen, er planen i 2022, at de også vil levere varer til danskere i de største byer.

»Dagligvarer med hurtig levering er et interessant marked internationalt, og det samme er tilfældet her i landet. Vi har vores distributionssystem oppe at køre og er klar til at udbygge med også dagligvarer,« siger Morten Larsen til Finans.dk.

I oktober 2020 skrev B.T. nyheden om, at den aarhusianske madudbringningstjeneste var blevet solgt for et trecifret millionbeløb.

Køberen var den kæmpestore, tyske udbringningsplatform Delivery Hero, der hidtil ejede 44 procent af Hungry.

I en pressemeddelelse lagde Morten Larsen ikke skjul på sine store ambitioner efter handlen.

»Potentialet for Hungry er enormt, og med Delivery Hero som ejer har vi mulighed for at løfte Hungry til næste niveau og dermed investere endnu kraftigere i at blive nummer et i Danmark,« sagde Morten Larsen, der trods salget stadig står i spidsen for selskabet.

»I fremtiden stiger konkurrencen markant, og derfor kommer vi nu også til at udvide med yderligere forretningsområder de kommende år.«

Og en af de 'yderligere forretningsområder' viser sig altså at være udbringning af dagligvarer.