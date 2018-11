»Det var megakoldt den første nat. Der var ingen varme herinde.«

Siden tirsdag eftermiddag har vennerne Omar Hassan og Osama El Saadi ligget i kø i et telt foran Elgigantens nye butik i Skejby ved Aarhus.

Det har de gjort, fordi den nye butik - der er kædens hidtil største på 5.000 m2 - fejrer åbningen fredag morgen klokken 07:00 ved at sætte priserne på flere varer så langt ned, som de kan komme. Blandt andet sælges ti forskellige produkter til kun én krone.

Et af de produkter er et tv. Og det håber de to unge mænd på henholdsvis 20 og 21 år at få fingrene i.

»Vi vil gerne have et tv til os begge,« lyder det fra Omar.

Med sig har de taget soveposer for at kunne klare sig bedre gennem nætterne.

Udover Omar og Osama er flere hundrede andre mødt op til åbningen, fortæller B.T.'s medarbejder på stedet.

»Her er sindssygt mange mennesker. Det er lidt, som når man er på en festival,« lyder det.