En øjenvippeserum til 35 kroner fra firmaet Copenhagen Lashes har vist sig at være et tilbud, der var for godt til at være sandt.

Hundredvis af kunder er blevet bondefanget af firmaet, der har en bagmand, som ikke er helt ukendt i forbindelse med tidligere sager om webshopsvindel. Ham vender vi tilbage til.

Op til jul benyttede adskillige kunder sig af det fristende tilbud på hjemmesiden copenhagenlashes.dk, hvor man kunne få fingre i en øjenvippeserum for den nette sum af 35 kroner.

30. december tikkede der så bare lige en mail ind i kundernes indbakke om, at de nu var tilmeldt et abonnement. Og de fleste af dem kunne se beløb på enten 520 eller 1.040 kroner trukket eller reserveret på deres konto. Selvom det aldrig var fremgået på hjemmesiden, at man bandt sig til et abonnement. Det er først blevet tilføjet, efter Forbrugerombudsmanden er gået ind i sagen.

B.T. har været i kontakt med 14 personer, der alle fortæller, at da de benyttede sig af tilbuddet, fremgik det ingen steder, at de blev bundet til et abonnement. B.T. har set forskellige screenshots taget på købstidspunktet, hvor det ikke fremgår, at man betaler for et abonnement.

En af dem, der er endt i saksen, er 47-årige Irene Klausen fra Hillerød, der mener, at det er en skandaløs måde at drive virksomhed på. Hun har aldrig har sagt ja til et abonnement.

»Jeg forstår det slet ikke. Hvorfor synes man, det er nødvendigt at snyde folk?« siger Irene Klausen.

Hun ringede straks til Nets, der rådede hende til at spærre kortet. Og det har bragt en masse unødigt rod og bekymring ind i hendes liv, siger hun. Hun har nemlig måttet hæve kontanter, få sin mor til at betale hendes telefonregning og også se sit broBizz-kort blive spærret på grund af manglende betaling.

Irene Klausen oprettede Facebook-gruppen 'Snydt af Copenhagen Lashes' sent på aftenen 30. december, fordi hendes kommentarer på virksomhedens Facebook-profil blev ved med at blive slettet.

Hun havde brug for et sted at komme ud med sin vrede og sine frustrationer, og på knap fire dage er der nu kommet 459 andre vrede medlemmer til.

Naja Maria Kragelund er også en af dem, der er havnet i fælden på copenhagenlashes.dk. Og det skete, selvom hun gjorde alt for ikke at havne der, siger hun.

»Det er idiotisk af en webshop at røvrende sine kunder på den måde. Det kan de desværre slippe afsted med, fordi de i en 'vennegruppe' konstant skifter ejere og shop-navne ud. Og derfor er det også svært at gennemskue, for eksempel ved at slå dem op på Trustpilot. De hedder jo noget nyt hver gang,« siger Naja Maria Kragelund, der efterfølgende har læst op på ejeren og lignende sager, hvori hans navn nævnes.

Naja Marie Kragelund mener, det er idiotisk at røvrende sine kunder på den måde, som hun og flere hundrede andre er blevet det. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Naja Marie Kragelund mener, det er idiotisk at røvrende sine kunder på den måde, som hun og flere hundrede andre er blevet det. Foto: PRIVATFOTO

Myndighederne har også haft kig på copenhagenlashes.dk. Forbrugerombudsmanden advarede allerede 22. december mod hjemmesiden.

På det tidspunkt havde Forbrugerombudsmanden modtaget 40 klager over netbutikken. Og forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen udtaler:

»Her er tale om grove lovovertrædelser, hvor der bliver hævet penge direkte på forbrugernes konti. Det er ikke lovligt at lokke kunder med gode tilbud og så tilmelde dem et betalingsabonnement uden at oplyse tydeligt om det.«

'Copenhagen Lashes' overtræder også lovgivningen på andre områder. Virksomheden trækker blandt andet pengene for en vare, før produktet sendes til forbrugerne, og forbrugerne tilbydes ingen fortrydelsesret, lyder det fra Forbrugerombudsmanden.

Slår man 'Copenhagen Lashes' op i CVR-registeret, ser man, at webshoppen hører under iværksætterselskabet ECOM, der er placeret i Randers med stifter, ejer og direktør Sebastian Møller Gaardsøe.

Det er ikke første gang, at Sebastian Møller Gaardsøes navn nævnes i forbindelse med fup via webshops.

I oktober 2019 skrev Børsen om et Aarhus-baseret netværk af webshop-ejere, der blev efterforsket af Østjyllands Politi på baggrund af 50 konkrete anmeldelser.

Dengang var der tale om otte bekendte, der stod bag en webshop-karrusel, hvilket betyder, at de åbnede og lukkede webshops på stribe.

Pressemeddelelse fra Copenhagen Lashes Efter B.T. har skrevet denne artikel, har Copenhagen Lashes lagt en pressemeddelelse på sin hjemmeside. Her skriver firmaet blandt andet: »Ifm. køb af vores forskellige introtilbud har vi desværre erfaret, at en stor del af vores kunder ikke har været opmærksomme herpå. Vi er naturligvis kede af, at så stor en del af vores kunder ikke var under opfattelse af, at det er et abonnement, de har tegnet. Vi forsøger efter bedste evne at gøre vores kunder opmærksom herpå forinden købet, da vi kun ønsker loyale og langvarige kundeforhold.« Derudover skriver firmaet, at det kun er, hvis man er under 18 år, man får sine penge refunderet og abonnementet opsagt.

Sebastian Møller Gaardsøe stod på det tidspunkt kun bag hudplejewebshoppen skintek.dk, som han stadig har i dag – sammen med copenhagenlashes.dk

B.T. har talt med pressechef hos Nets Søren Winge, der har fulgt op på sagen, og han skriver følgende i en mail:

»På baggrund af et stort antal henvendelser de seneste dage relateret til netop denne forretning undersøger vi nu, om der er grundlag for, at vi generelt kan afvise betalinger til forretningen, i det omfang dette foregår via os.«

B.T. har over sms været i kort kontakt med Sebastian Møller Gaardsøe, der står bag copenhagenlashes.dk. Han er dog ikke vendt tilbage på B.T.s spørgsmål.