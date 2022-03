Over 300 mennesker, grønne flag, bannere og blå skilte.

Sådan så det ud foran Rådhuset i Aarhus lørdag formiddag klokken 10.00.

Alle mødt op for i samlet flok at marchere mod Tangkrogen for at vise deres utilfredshed.

En utilfredshed mod forslaget om at udvide industrihavnen i Aarhus med mere end 100 hektar.

Bag demonstrationen står Foreningen Beskyt Aarhusbugten, Den Grønne Studenterbevægelse og Det Fælles Bedste.

»Vi markerer dybest set, at vi mener det. Jo mere, vi kan mobilisere, jo mere tydeligt kan vi vise politikerne, at vi mener det,« fortæller Svend Erik Kristensen, formand for foreningen Beskyt Aarhusbugten til B.T.

Udvidelsen af Aarhus Havn er noget, der den seneste tid har delt vandene.

Sidste fredag sluttede høringsfasen for at gøre protest mod projektet. Her endte det med over 1.500 høringssvar. Størstedelen imod en eventuel udvidelse.

»Det stopper ikke ved høringssvarene. Vi viser, at vi ikke glemmer den her sag,« fortæller Svend Erik Kristensen og tilføjer:

»Det gør mig virkelig glad at se så mange mennesker. Jeg var ret nervøs inden i dag, men når jeg ser mig omkring, så er jeg lykkelig.«

Konkret har kommunen foreslået at udbygge containerhavnen med yderligere cirka 100 hektar over de næste 30 år. En kæmpe udvidelse, som svarer til 140 fodboldbaner.

Henter før-efter billede...

Kommunen, der ejer Aarhus Havn, mener, at en udvidelse af havnen vil kunne bidrage til en positiv økonomisk udvikling i den østjyske region og samtidig bidrage til at udvikle transportinfrastrukturen mod mere energieffektiv og miljøvenlig godstransport.

Og hvis forslaget bliver vedtaget, vil det betyde, at havnen vil brede sig endnu længere ud i Aarhus-bugten og horisonten, som man kan se fra landsiden, når man kommer gående i græsset eller på fortovet mod Marselisborgskovene.

Demonstrationen lørdag er ifølge Svend Erik Kristensen med til at vise, at aarhusianerne bliver ved med at kæmpe til det sidste.

»Mange gange bliver høringer ikke hørt af politikerne, og når høringsfristen er ovre, så bliver det glemt. Men det slutter ikke her. Vi bliver ved med at kæmpe vores sag, indtil den sidste beslutning er truffet,« siger han.