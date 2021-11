Onsdag morgen stimlede hundredvis af sygeplejersker fra Odense Universitetshospital sammen foran sygehusets hovedindgang.

Og her blev de stående i en time.

»Vi er vrede over regeringens indgreb overfor vores strejke. Vores sundhedsvæsen er helt i knæ, vi mangler kolleger, og vi oplever en enorm personaleflugt,« fortæller anæstesisygeplejerske på OUH Stina Engelhardt til B.T.

Og derfor nedlagde hun sammen med et væld af sine kolleger onsdagens arbejde i en time – i håb om bedre vilkår i fremtiden.

»Vi står med en følelse af, at vi ikke bliver hørt og ikke bliver taget alvorligt. Men det her er alvorligt, og sundhedsvæsenet er inde i en ond cirkel, som er nødt til at blive stoppet,« slår hun fast.

Stina Engelhardt arbejder selv som anæstesisygeplejerske, men hun fortæller, at alle afdelinger i øjeblikket er hårdt pressede.

Særligt på sengeafsnittene og på akutmodtagelsen har Stina Engelhardts kolleger så travlt, at flere går ned med stress.

»I starten var der en stor velvillighed til at tage ekstra vagter frivilligt for at dække huller ind, men nu har vi ikke mere at give af. Og så ender det med, at ledelsen er nødt til at pålægge sygeplejerskerne vagter,« siger hun og fortsætter:

»Det betyder enormt meget for arbejdsmiljøet, og der er mange, der simpelthen går ned med stress.«

Vigtigst for anæstesisygeplejersken er dog, at der kommer en løsning, så det ikke længere skal gå ud over patienterne.

»Der må ikke herske nogen tvivl om, at når vi står her og kæmper for bedre arbejdsvilkår, så er det ikke for egen vindings skyld. Det er for at sikre de absolut bedste vilkår for patienterne,« siger Stina Engelhardt.

Men når I står herude i en time og har nedlagt arbejdet, betyder det så ikke, at I bare skal ind og løbe endnu hurtigere bagefter?

»Selvfølgelig kan det godt få nogle konsekvenser for resten af dagen i dag, men vi er nået til et punkt, hvor vi er nødt til at sætte foden ned.«

»Sundhedsvæsenet er lige nu inde i en ond cirkel. Folk arbejder langt over fuld tid, og der er ingen udsigter til at kunne afspadsere. Vi håber stadig, at det lykkes at råbe de højere magter op,« afslutter Stine Engelhardt.