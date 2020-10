I fredags gjorde Lise Bjerrum Thisted et ubehageligt fund, da hun sammen med sin familie gik en tur ved den tidligere Flyvestation i Værløse.

Langs landingsbanen, som de seneste år er blevet et populært sted for motionister, lå der nemlig hundredvis af små søm.

Små søm, som altså kunne være til fare for de mange borgere, som har deres gang i området.

Ifølge TV 2 Lorry, som var de første til at bringe historien, bruges skovområdet omkring den tidligere flyvestation eksempelvis flittigt af mountainbikere, mens mange løbere og rulleskøjteløbere benytter den gamle landingsbane.

Det var her, langs den gamle landingsbane på den tidligere Flyvestation i Værløse, at Lise Bjerrum Thisted og hendes familie fandt de mange søm. Foto: Kristian Juul Pedersen Vis mere Det var her, langs den gamle landingsbane på den tidligere Flyvestation i Værløse, at Lise Bjerrum Thisted og hendes familie fandt de mange søm. Foto: Kristian Juul Pedersen

Lise Bjerrum Thisted frygtede da også, at nogen kunne komme til skade ved at træde på eller køre hen over sømmene, og derfor lavede hun et opslag i Facebook-gruppen '3500 Værløse' samt i en lokal mountainbike-gruppe, hvor hun advarede om de fund, hun havde gjort.

Hun oplyser til B.T., at hun efterfølgende har hørt fra flere af sine medborgere, som har valgt at følge hendes gode eksempel og samle sømmene op, hvis de er stødt på nogen.

Foruden at advare sine medborgere, har Lise Bjerrum Thisted også underrettet kommunen om problematikken.

TV 2 Lorry har tale med Charlotte Mølgaard, som er arealkoordinator hos Naturstyrelsen, og som ærgrer sig over, at sømmene er smidt i de befærdede områder.

Lise Bjerrum Thisted har gemt sømmene i et glas. Foto: Privatfoto Vis mere Lise Bjerrum Thisted har gemt sømmene i et glas. Foto: Privatfoto

»Hvis det her viser sig at være bevidst, er det selvfølgelig noget svineri. Det er er til fare for løbere, cyklister og folk der går tur med deres hund derude,« siger hun.

I samme ombæring er hun ude og takke de borgere – heriblandt Lise Bjerrum Thisted – som har samlet søm op og gjort opmærksom på problematikken.