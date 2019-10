Det er et sjældent syn, som bryder havoverfalden i Øresund.

Flere hundrede kæmpe tun er blevet set springe op af vandet, og det er langt fra normalt på denne årstid.

»Det er 55 år siden, at vi har set noget lignende. Men i de sidste tre år har bestanden bygget sig selv op, og i år kulminerer det. Det er virkelig utroligt,« siger museumschef ved Øresundsakvariet Jesper Peder Jeppesen til TV 2.

Og hvor stor er en kæmpe tun så? Det fandt to nordsjællandske fiskere ud af i begyndelsen af oktober, da de fik én ombord.

Skipper Leif Larsen (tv.) og fisker Henrik Tækker (th.) viser den kæmpe tun, de fik i nettet natten til mandag. Foto: Privatfoto

De to mænd kunne knapt tro deres øjne, da de fik den hejst op i sin fulde længde.

Hele 2,63 meter og en kampvægt på 280 kilo. Den blåfinnede tun solgte de efterfølgende i Gilleleje for 35.000 kroner. I øjeblikket springer op mod 500 lignende fisk rundt i Øresund.

Det er ifølge museumschefen resultatet af, at bestanden af de store tun er vokset gennem flere år.

At de kæmpe tun igen svømmer rundt i Øresund skyldes sandsynligvis mængden af makrel og sild i de danske farvande. Det er nemlig fisk, som tunen målrettet jager, forklarer Jesper Peder Jeppesen.

Tunfiskeri i Øresund. Kæmpe tun på 270 kg fanget i Øresund sommeren 1953 af vinekspert Erling Lauemøller. Her sammen med sønnen Michael Lauemøller. Foto: Børge Lassen

De store tun jager i stimer på mellem fem og 15 og kan svømme med op til 80 kilometer i timen, hvilket gør, at de nogle gange kaster sig op over vandoverfladen, når de mister kontrollen.

De to erhvervsfiskere, som for to uger siden fik den kæmpe fisk i nettet, havde ikke licens til at fange tun, men kunne stadig beholde den, fordi den var død ved fangsten.

I Danmark har vi ikke erhvervs- eller lystfiskerkvoter, der tillader at fange tun.

Selvom det er strafbart at hale de store mastodonter ombord, så kan man frit nyde synet af dem i Øresund mellem blandt andet Helsingør og Hornbæk Plantage, hvor de er set.