Totalt kaos. Mangel på information. Dårlig eller slet ingen søvn. Og uvished om, hvornår de kan komme hjem. Det er den oplevelse, mange danske turister sidder tilbage med efter at være strandet på den græske ferieø Rhodos - eller i tyrkiske Dalaman, hvor turister på vej til Rhodos ufrivilligt er havnet.

»Vi har ligget på stengulvet i receptionen, men det er ikke meget, vi har fået sovet,« siger Rasmus Korfitz Pedersen over telefonen fra det kæmpestore hotel Sunwing Kallithea Beach på Rhodos.

Ligesom hundredvis af andre danskere kunne Rasmus Korfitz Pedersen og hans familie ikke komme hjem fra den græske ferieø, fordi it-systemet i øens eneste lufthavn - og 13 andre græske lufthavne - brød sammen sent søndag aften, så al check-in måtte foregå manuelt. Det førte til så store forsinkelser, at mange turistfly lettede halv- eller heltomme - herunder familien Korfitz' fly til Billund.

Ved firetiden natten til mandag blev Rasmus, hans kone, Rikke Thomsen, og parrets to børn, Laura (9) og Alma (5), sammen med næsten 300 andre Spies-gæster kørt tilbage til Sunwing Kallithea Beach, hvor de havde boet under ferien. Men i mellemtiden var et nyt hold turister rykket ind, så der hverken var værelser eller senge til familien fra Aarhus.

Foto: Rasmus Korfitz Pedersen

20-årige Kamilla Larsen og hendes kæreste kunne heller ikke få et hotelværelse.

»Vi har overnattet i en solseng ved poolen. Men jeg kunne ikke sove. Dels var det ret koldt, selvom man lå med alt tøjet på. Og dels havde vi kufferterne ved siden af. Jeg var lidt nervøs for, at de kunne blive stjålet, hvis vi faldt i søvn,« siger hun og tilføjer, at op mod 300 andre turister valgte samme løsning, da de ankom til Sunwing Kallithea Beach.

20-årige Kamilla Larsen er en af de mange danske turister, der er strandet på Rhodos. Foto: Privat

Da B.T. talte med Kamilla Larsen mandag morgen, fortalte hun, at folk på hotellet var stressede og bare gerne ville hjem. Der var også mange trætte og grædende børn.

»Alma fik heldigvis sovet en times tid i lufthavnen. Hun klarer det rigtig godt, selvom hun er træt ligesom os andre. Det er faktisk sværere med Laura, som har haft sværere ved at sove og undrer sig over, hvorfor vi ikke allerede er på vej hjem,« siger Rasmus Korfitz Pedersen.

Men det er desværre lettere sagt end gjort at skaffe fly til de mange strandede danske turister, selvom it-systemet i Rhodos' Lufthavn igen fungerer.

»Vi leder med lys og lygte efter et fly, men markedet er fuldstændig støvsuget, fordi det er højsæson, og fordi der er tusindvis af turister fra andre lande, som også er strandet på Rhodos. Jeg ville gerne fortælle gæsterne, hvornår de kan komme hjem, men vi ved det simpelthen ikke endnu. Men vi gør alt, hvad vi kan,« siger Spies' kommunikationschef, Torben Andersen.

Strandede turister måtte sove på solsengene uden for Sunwing Kallithea Beach, for der var ingen ledige værelser til dem. Foto: Rasmus Korfitz Pedersen

I alt er 273 danske Spies-gæster strandet på Rhodos. Derudover havnede 212 af selskabets danske kunder i tyrkiske Dalaman, som deres fly i al hast måtte omdirigeres til sent søndag aften på grund af det store græske it-nedbrud. En af dem er Søren Mønster.

»Det har været et stort kaos både i nat og her til morgen. Vi får ingen informationer, måtte sove i lufthavnen og har næsten ikke fået intet mad og drikke, selvom her er meget varmt, og de stakkels unge guider aner ikke noget som helst. Spies har håndteret det ekstremt dårligt. Det har været en dårlig oplevelse,« siger han til B.T. mandag formiddag, mens han er på vej mod en færge, som Spies har chartret til deres gæster, så de kan komme til Rhodos ad søvejen.

Mange danske turister strandede i tyrkiske Dalaman, da de ikke kunne lande i Rhodos på grund af et it-nedbrud i den græske ferieøs lufthavn. Foto: Søren Mønster

Torben Andersen forstår godt, at de mange strandede turister på Rhodos og i Dalaman er frustrerede.

»Vi er lige så kede af det som vores gæster. Men det er desværre umuligt at skaffe hotelværelser til så mange gæster her midt i højsæsonen. Alt er simpelthen booket. Vi har rejseledere på Sunwing Kallithea Beach og i lufthavnen i Dalaman. De får informationerne, så snart vi har dem, men det er som sagt svært at få det logistiske til at spille,« siger han.

Torben Andersen oplyser, at de kunder, som ankommer til Rhodos senere end planlagt på grund af it-nedbruddet i lufthavnen, kan få kompensation i henhold til 'Lov om pakkerejser'.

De hjemrejsende får ikke kompensation, da de ikke har mistet tid på rejsemålet. De kan søge om dækning af eventuelle ekstra udgifter, men der er ingen garanti for dækning.