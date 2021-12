For hundredvis af danskere bliver julen helt anderledes end normalt.

Grundet en positiv coronatest få dage inden 24. december skal de være i isolation og misser derfor julen med familien. B.T. har talt med fem personer, som skal fejre jul alene.

De fortæller, hvordan den noget anderledes jul skal afholdes.

Anders Lau Frederiksen – 28 år, bor i Aarhus – skulle have holdt jul med familien på forældrenes gård mellem Randers og Viborg

»Jeg var virkelig ked af det, da jeg fik den positive prøve. Lige nu er jeg okay. Men jeg tror, det kommer til at ramme i morgen (24. december, red.). Jeg har været ret hårdt ramt af feber og hovedpine, og jeg kan stadig ikke lugte noget. Men jeg er i bedring, så jeg håber, jeg ikke skal ligge under dynen juleaften.«

»Jeg skulle have været sammen med mine forældre, mine brødre og min niece. Men nu er mine planer, at jeg skal facetime med familien, se tv, høre lydbog og lægge puslespil. Min mor kommer forbi i dag med noget mad, som jeg kan forberede juleaften. Så det skal jeg også bruge lidt tid på.«

»Jeg har accepteret, at det er sådan, det er. Og så må jeg bare tage det med oprejst pande.«

Janne Svensson – 52 år, bor i Roskilde – skulle have holdt jul med familien hos sin mor i Roskilde

»Jeg tænkte »pis«, da jeg fik svaret med 'påvist'. Det er mange år siden, jeg har haft rigtig influenza, men det føles lidt sådan. Jeg har let hovedpine, er snottet og øm i kroppen. Og så har jeg mistet både lugte- og smagssans.«

»Jeg skulle have været sammen med mine børn, forældre og bror her i Roskilde, hvor jeg bor. Men nu er jeg tvunget til at holde det for mig selv. Vi skal mødes på Teams, men ellers skal jeg nok knappe en flaske vin op og se lidt film og ellers følge med i familiens jul på Teams. Jeg er så heldig, at min datter kommer med en doggybag med julemad til mig. Så det skal jeg spise.«

»Det er måske spild af god rødvin, når jeg ikke kan smage eller lugte noget, men jeg knapper den op alligevel.«

Maja Munk – 25 år, bor på Amager – skulle have holdt jul med familien hos sine forældre i Nørre Vorupør

»Det var et chok, da jeg fik den positive prøve. Først ringede jeg til min kæreste, og så ringede jeg til min familie og græd lidt. Har ikke set dem siden oktober, så havde glædet mig meget til at komme hjem og fejre jul.«

»Jeg bor sammen med min kæreste, og han er også i isolation nu. Vi er isolerede hver for sig. Hvis han får en negativ prøve, så kan han i det mindste holde jul med sin familie. Vi har aftalt i min familie, at vi holder jul i dag (23. december, red.). Og det bliver så over Facetime, hvor vi åbner gaver og spiser julemad. Det er kedeligt at skulle lave mad selv og spise alene, rydde op og gå i seng alene juleaften. Ellers var planen, vi skulle have set 'Die Hard'-film.

»Juleaften skal jeg forsøge ikke at bryde sammen og holde hovedet oppe. Og så skal jeg gøre rent og se film og serier på Netflix, jeg ikke har nået.«

David Linnet – 26 år, bor i Farum – skulle have holdt jul med familien hos sine forældre i Farum

»Da jeg fik det positive prøvesvar, var det meget underligt. Jeg troede egentlig ikke på det. Jeg er ikke syg. Så man føler sig hurtigt alene.«

»Jeg skulle holde jul med min familie i Farum hos min mor og resten af familien. Men nu bliver det bare herhjemme. De seneste dage har jeg spist parisertoast. Det er det eneste, jeg har i fryseren. Og det bliver nok det samme i morgen, juleaften.«

»Ellers skal jeg måske se lidt film og bare få tiden til at gå.«

Michael Slass – 31 år, bor i København – skulle have holdt jul med familien i Hornbæk

»Det er rigtig trist. Og jeg havde glædet mig til at være sammen med min familie. Jeg er rimelig ramt med forkølelse og ledsmerter.«

»Det, der gør det hele ekstra trist, er, at jeg skulle have været til Paris i næste uge. Og jeg havde planer både juledag og anden juledag. Nu håber jeg, at jeg kan få en kammerat til at komme forbi med nogle ting, så jeg selv kan lave lidt julemad.«

»Mine planer juleaften er, at jeg skal se 'Disneys Juleshow' klokken 16, og så skal jeg nok se noget tv og indhente lidt arbejde. Jeg kan ikke gøre så meget andet.«