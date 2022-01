356.

Så mange aarhusianere kan gå tidligt på pension i år, efter det 1. januar blev muligt at modtage den såkaldte Arne-pension.

Det fremgår af tal fra beskæftigelsesministeriet.

Retten til tidlig pension for borgere, der har været et bestemt antal år på arbejdsmarkedet var et centralt løfte fra Socialdemokratiet forud for valgkampen i 2019.

Siden er det lykkes regeringen at få den vedtaget i Folketinget, og indtil videre har omkring 34.000 søgt om at få en tidligere pension. 356 af dem kommer altså fra Aarhus.

»Af tallene kan man se, at der er relativt flest håndværkere og slagteriarbejdere, der har fået ret til at gå på tidlig pension i 2022,« skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Retten til tidlig pension afhænger udelukkende af ens anciennitet på arbejdsmarkedet, som gøres op, når man er 61 år.

Navnet Arne-pension stammer fra, da Socialdemokratiet lancerede forslaget, hvor de benyttede sig af et billede af bryggeriarbejderen Arne Juhl i partiets kampagne med teksten »Nu er det Arnes tur.«

»Det gør mig rigtig glad og rigtig stolt, at det er lykkedes at etablere den her ret til tidligere pension til danskere, der har knoklet løs på det danske arbejdsmarked,« siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

Han hæfter sig ved, at ikke alle, der har søgt om pensionen, har valgt at få den udbetalt fra 1. januar.

»De har nu en ro i maven. Så hvis det er, at knæet driller mere, eller hovedet bliver for tungt om morgenen, så har de den vished, at de kan gøre brug af deres ret inden for en overskuelig fremtid.«

Han mener, at oprettelsen af rettigheden til en tidlig pension var nødvendig, hvis afskaffelsen af efterlønnen skulle være retfærdig.

Også selv om det har og kommer til at trække nogle mennesker fra et arbejde over på en ydelse. Ifølge ham vil regeringen gerne arbejde for, at der findes måder at øge udbuddet af arbejdskraft.

»Derudover er det klart, vi (regeringen, red.) står ved, at vi i den nuværende situation, må gøre, hvad vi kan, for at flere, som gerne vil arbejde og kan arbejde, har mulighed for at arbejde mere,« siger han.

»Det er også det, som vi forhandler med stort set alle parti i Folketinget om.«