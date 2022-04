Intet mindre end 350.000 små fisk, som ikke er længere end 10-15 centimeter lange, bliver i disse dage sat ud i vandløb på hele Fyn.

Og de bitte små fisk er alle sammen sat ud for dels at lokke turister til Fyn for at få fiskene på krogen og dels for at sikre biodiversiteten i de fynske vandløb.

Det skriver Destination Fyn i en pressemeddelelse.

»Under vandoverfladen sker der noget helt specielt, og det er som om vores arbejde med at passe og pleje havørredyngel går op i en højere enhed, når vi får lov at sende alle de her små fisk afsted i mere end 45 forskellige fynske vandløb,« siger Linda Bollerup, der er fiskemester fra FGU i Odense.

Foto: Terkel B. Christensen.

Selvom fiskene er små nu, så kommer de uden tvivl til at vokse sig store hurtigt.

Faktisk spår Destination Fyn, at de små fisk om under et år ende på krogen som et trofæ hos en lystfisker.

»På Fyn har vi over de seneste år fået flere overnatningssteder med særligt fokus på lystfiskerturisterne, men det altafgørende trækplaster er, at der bliver ved med at være eftertragtede fisk i vandet,« siger Rasmus Hessum, der er direktør for Destination Fyn.

»Det handler ikke bare om at sætte fisk ud til turisterne, men også om at sikre biodiversiteten i de fynske vandløb. Det er til stor gavn for lokalsamfundene både på kort og lang sigt,« siger Kenneth Muhs, der er formand for Erhvervshus Fyn