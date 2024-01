Hundredtusindvis af pensioner kan nu blive udbetalt, længe før det var forventet.

Det skyldes en ny regel for pensionsvirksomhederne, der betyder, at det nu vil være den tidligste udbetalingsalder, der gælder for alle pensionsordninger, man har i samme selskab.

Det skriver Finans.

Knap hver fjerde pensionsopsparere har nemlig forskellige udbetalingsaldre på deres ordninger.

Derfor vurderer pensionsselskabet Velliv, at op mod 300.000 danskere kan få deres pension udbetalt tidligere.

»De nye regler vil kunne få stor betydning for både yngre og ældre pensionsopsparere. Mange vil kunne begynde at hæve nogle af deres pensioner tidligere end ventet, hvis de ønsker det,« siger privatøkonom ved PFA Pension, Camilla Schjølin Poulsen, og tilføjer:

»Samtidig får de fremover bedre overblik. Og det vil blive langt mere attraktivt for mange at oprette en ny pension – eksempelvis en aldersopsparing.«

Pensionsudbetalingsalderen er den alder, hvor man tidligst kan påbegynde udbetalingen af sin pensionsordning, skriver Ældre Sagen på deres hjemmeside.

Udbetalingsalderen er tre år før folkepensionsalderen. Der er dog forskellige regler for personer født frem til 1960, hvor der sker nogle spring i udbetalingsalderen.

Men for personer født efter 1960 gælder reglen, at det er tre år før folkepensionsalderen, at man kan påbegynde udbetalingen.

I 2023 var folkepensionsalderen 67 år.