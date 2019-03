Mange danskere har modtaget en velkomstmail fra Discovery Networks' streamingtjeneste Dplay - selvom de aldrig har oprettet sig som brugere.

Tv-selskabet er derfor blevet kontakte af mange uforstående danskere. Nu er er kilden til problemet fundet.

»Vi kan konstatere, at en ekstern IP-adresse i løbet af i går aftes masseoprettede mailadresser som brugere i dplay. Vi har registreret hændelsen og lukket ned for IP-adressens adgang,« fortæller kommunikationschef i Discovery Networks Danmark, Casper Felt, i en pressemeddelelse.

Han understreger, at der ikke er tale om et hackerangreb.

»Mailadresserne kommer ikke fra vores systemer og sikkerheden på dplay er ikke blevet kompromitteret,« siger Casper Felt.

Både privatpersoner og firmaer har modtaget mailen, som også er sendt til personer udenfor Danmark. Flere hundredtusinder har modtaget mailen, skriver MediaWatch, som havde historien først.

»Vi er også i gang med at slette alle de oprettede mailadresser igen. Så de berørte brugere behøver ikke foretage sig yderligere,« siger Casper Felt.

Discovery Network, som blandt andet står bag tv-kanalerne Kanal 5, Kanal 4 og 6'eren, har iværkesat tiltag for at sikre, at fejlen ikke gentager sig.