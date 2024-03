300.000 danske husstande kan inden længe blive tvunget til at skifte gasfyret ud med en anden energikilde.

Men for en stor del af dem bliver det bestemt ikke ligetil.

122.000 gaskunder venter nemlig stadig på at få afklaret, om de overhovedet kan få fjernvarme eller ej.

Det skriver arbejdsgruppen Nekst i rapporten 'Farvel til gas i danske hjem', som netop er udkommet.

»Det skaber usikkerhed for borgerne og forsinker omstillingen. For denne gruppe af borgere er det derfor helt afgørende, at der hurtigst muligt skabes vished om deres fremtidige varmemuligheder, så borgerne ikke står i stampe,« står der i rapporten.

Fælles for de 122.000 berørte gaskunder er, at de bor i et område, der er omfattet af en kommunal varmeplan for fjernvarme, men hvor der ifølge Nekst-rapporten endnu ikke foreligger et godkendt projektforslag.

Tvangsudskiftningen af gasfyr i de danske hjem er en af de ti konkrete anbefalinger som Nekst torsdag kommer med i rapporten, der skal være med til at sikre en grøn omstilling af dansk boligopvarmning.

Ifølge Ritzau er ambitionen at nå det mål i 2035, men ifølge fremskrivninger ventes der til den tid stadig at være 140.000 husstande med gasfyr tilbage.