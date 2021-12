Under første nedlukning i 2020 skete der et boom i antallet af danskere, der udvidede familien med et firbenet medlem. Og i år har stigningen af de såkaldte 'corona-hunde' været endnu større.

Mange hundeejere står derfor foran deres første nytårsaften – en aften, der byder på høje brag og stærke blink, som kan gøre hunde angste.

I den anledning giver hundepsykolog Liva Søgaard gode råd til, hvordan du og din hund bedst kommer gennem nytårsaften.

Som det første fastslår hun, at det ideelle er at forebygge frem for at helbrede. Altså at hvis man kan træne hunden som hvalp, vil den blive mindre frygtsom.

Og det gør man bedst i en hunds socialiseringsfase, hundens 'barndom'. Perioden begynder, fra de får øjne cirka ved 14-dags alderen og frem, til de er omkring fire måneder.

»Det er her, man bedst kan arbejde med dem, fordi de ikke er så frygtsomme i den periode,« forklarer Liva Søgaard og fortsætter:

»For at træne sin hund, som også kan være voksen, mod høje lyde kan man gå på YouTube og finde lydtræningsvideoer. Og mens der bliver afspillet en lyd, skal hunden spise. Det kan være leverpostej i et kødben. Og over dage og uger skruer man så langsomt op for lyden, indtil man nærmest ikke kan holde lyden ud.«

Pointen er, at man skal forbinde lyde med behag og derfor give hunden mad, mens man træner. »Lyd skal være lig med flæskesteg,« som Liva siger.

Frygter du som hundeejer nytårsaften?

Udviser hunden angst, skal man gå tilbage til det lydniveau, som var behageligt for hunden.

Men har man ikke forberedt sin hund på nytårsaften, er der heldigvis stadig noget, man kan gøre her i 11. time. Her er Liva Søgaards råd til, hvordan du bedst kommer gennem nytårsaften med din hund:

Liva Søgaard er hundepsykolog og hundeadfærdsbehandler. Vis mere Liva Søgaard er hundepsykolog og hundeadfærdsbehandler.

Gå en tur et roligt sted

»Noget af det bedste er at gå en tur, når det er blevet lyst om morgenen på dagen, der skal affyres fyrværkeri. Det bedste er i en skov eller i hvert fald væk fra byen. Hold hunden i snor, også gerne i haven, fordi de kan finde på at stikke af, når de hører et brag. Hvert år oplever jeg, at selv den mest velopdragne, rolige hund kan få et chok og stikke af.«

Træk gardiner for

»Mange hunde er bange for blink, så det kan være en fordel at trække gardinerne for, efter det er blevet mørkt. Og desuden lade lyset være tændt i huset.«

Hav andre lyde

»Hav gerne fjernsyn eller radio tændt, som kan hjælpe med at overdøve lydene fra fyrværkeri.«

Trøst gerne

»Jeg oplever mange, der spørger, om de må trøste deres hund. Og det må man. Man må gerne fordre, putte og ae, men ikke sige 'ej, nu er der skud igen, øv, hvor er det ubehageligt'. Altså gøre det mere dramatisk, end det er.«

Aktiver hunden

»Det er godt at aktivere sin hund. Eksempelvis ved, at den skal arbejde for maden over noget tid. Man kan gemme godbidder i et viskestykke – som vist i videoen. Det skal man helst gøre, inden klokken slår 12, og fyrværkeriet topper, så den får brugt noget af sin mentale energi. Og maden må gerne være spændende og luksus såsom flæskesteg og godbidder.«

Byg en hule

»Man kan også aktivere sin hund ved at bygge en hule og lægge alt muligt godt ind i den, et gnaveben eller en underkop med leverpostej. Eksempelvis ved at putte tæpper og dyner over et bord eller en stol, så lyden bliver lukket ude, og bløde tæpper indeni, som hunden kan putte sig i. Ros hunden, når den går derind af sig selv.«

Drop den store fest

»En hund har brug for forudsigelighed, ro og støtte. Derfor er alkohol, høj musik, folk, der vader ind og ud, ikke foreneligt med en bange hund. De bliver bange, når folk ikke gør, som de plejer.«

Kontakt din dyrlæge

»Man kan få noget beroligende af sin dyrlæge. Både på recept og i håndkøb. Og der findes gode alternativer, der ikke sløver, men fjerner angsten.«