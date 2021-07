Vov, vov, vov – hvor er Diva?

Det var, hvad Marlene Krarup Lund og hendes datter Anna spurgte sig selv om 11. juli, da deres yorkshire terrier, Diva, på mystisk vis forsvandt fra familiens indhegnede område på Strandby Kirkevej i Esbjerg.

Nu her – godt en uge senere – er der dog gode nyheder, for hun(d) er hjemme igen.

Omstændighederne ved Divas tilbagevenden er dog omgærdet af en vis mystik, som næsten er et Barnaby-afsnit værdigt.

»Det er en dame, der har taget hende, men hun ville ikke rigtig fortælle, hvad der helt nøjagtigt var sket. Om hun havde taget Diva fra haven, eller om Diva var gået selv. Men hun havde haft hende i en uge,« fortæller Marlene Krarup Lund til B.T., mens der i baggrunden kan høres ivrig gøen fra den hjemvendte hovedperson.

Efter de mange efterlysninger, som familien har bragt på Facebook, Instagram og via flyveblade, samt mediernes efterlysning, besluttede kvinden sig for at aflevere hunden tilbage til de rette ejermænd.

»Hun ringede selv til mig og fortalte, at hun havde hunden. Vi havde sat en dusør på 5.000 kroner, men den ønskede hun så heller ikke at få. Så jeg tror, at hun har fået kolde fødder, da hun har fundet ud af, at hun ikke engang kunne lufte hunden, uden den ville blive genkendt.«

Familien har dog ikke tænkt sig at bore mere i, hvorvidt kvinden stjal hunden – de er bare glade for, at Diva er tilbage i god behold uden at have lidt nogen overlast.

»Jeg ville ikke gå ind i en diskussion med hende. Jeg spurgte jo, hvorfor hun ikke selv havde kontaktet politiet, men det ville hun ikke snakke om, så jeg prøvede bare at være ordentlig og taknemmelig for, at hunden var i live, ikke havde tabt sig og var glad. Så på den måde var jeg taknemmelig for, at hun havde behandlet den godt.«

Og Diva virker da også umiddelbart til at være sit sædvanlige jeg – hun lever i hvert fald op til sit navn, da hun allerede har indtaget sin faste plads, lyder det fra de glade ejere.