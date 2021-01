På 100 år er der blot gjort 26 fund af trøfler i Danmark. Men det var indtil Rune Richtendorff og hunden Asti begyndte at gå på jagt efter den særdeles eksklusive og dyre spise.

Nu har makkerparret fundet knap 300 trøfler, og det er blandt andet kommet dronning Margrethe til gode.

»Der er flere trøfler i Danmark, end vi går og tror,« siger Rune Richtendorff.

Den 49-årige mand fra Viborg husker tydeligt, da han i oktober 2019 fandt sin første trøffel.

Makkerparret Rune Richtendorff og hunden Asti har fundet flere trøfler på et år, end der samlet er fundet i de 100 år forinden. Foto: Rune Richtendorff Vis mere Makkerparret Rune Richtendorff og hunden Asti har fundet flere trøfler på et år, end der samlet er fundet i de 100 år forinden. Foto: Rune Richtendorff

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv,« fortæller han.

For Rune Richtendorff vidste godt, at det var noget særligt, hvad han var lykkedes med. Det hører nemlig i den grad til sjældenhederne, at nogen hiver en af 'jordens diamanter' op af den danske muld.

Derfor var det også en landsdækkende nyhed, da en trøffel blev fundet i en have på Lolland i 2015.

Men står det til Rune Richtendorff, så bliver den slags historier hverdagskost.

Her ses nogle af 'jordens diamanter,' som Rune Richtendorff har fundet sammen med hunden Asti. Foto: Rune Richtendorff Vis mere Her ses nogle af 'jordens diamanter,' som Rune Richtendorff har fundet sammen med hunden Asti. Foto: Rune Richtendorff

Alene i 2020 har han og Asti fundet 145 trøfler. Alt i alt har de fundet 298, fortæller han stolt.

»Mit mål er at få fundet så mange områder i landet som muligt og få dem registreret,« siger han.

Trøflerne er fundet ved Aarhus, Horsens, Vejle og på årets næstsidste dag ikke langt fra hjemmet ved Viborg.

Trøfler kan findes fra september og indtil frosten får overhånden i jordoverfladen, hvor trøflerne ligger.

Hunden Asti er af racen Lagotto Romagnolo, der også kaldes en italiensk trøffelhund. Foto: Rune Richtendorff Vis mere Hunden Asti er af racen Lagotto Romagnolo, der også kaldes en italiensk trøffelhund. Foto: Rune Richtendorff

De underjordiske, knoldformede svampe vokser i symbiose med rødderne på visse træsorter. De er sjældne og derfor dyre.

Hvert gram står til en pris på omkring fem kroner. I 2020 fandt Rune Richtendorff og Asti hele 2756,5 gram svarende til en værdi på godt 13.000 kroner.

»Trøfler er sjældne, og de er mega svære at finde. Det er noget af det dyreste mad i samme liga som kaviar. Jeg er ikke nogen guldgraver, men det er fascinerende, at man kan gå ud med sin hund og finde dem selv,« siger han.

Det er dog ingenlunde pengene, der motiverer Rune Richtendorff til flere gange om ugen i sæsonen at lede i skovbunden, lyder det.

I 2021 håber han at finde fem nye områder i Midtjylland, hvor der kan høstes trøfler direkte fra den lokale natur.

På sigt kan det måske inspirere andre til at tage på trøffeljagt.

»Måske er det bare en drøm, og det kræver jo, at man har en hund. Men tænk, hvis folk om ti år er begyndt at købe danske trøfler til at lave deres mad med, fordi der bliver gjort så mange fund,« siger han.

En sms fra dronningens kok

Flere af trøflerne er fundet nær Dronningens sommerresidens, Marselisborg ved Aarhus. Da det kom majestæten for øre, fik Rune Richtendorff en formiddag i 2019 et opkald fra en »fin herre, der præsenterede sig som hoffourer«, som er en funktionær ved hoffet.

Efter aftale leverede midtjyden efterfølgende 140 gram trøfler til kongehusets julemiddag. I en sms fra kokken fik den 49-årige trøffeljæger sidenhen besked om, at Dronningen og hendes middagsselskab »var svært begejstret« for forsyningen af de danske trøfler.

At det lige blev Rune Richtendorff, der skulle opdage, at trøfler ikke er så godt som umulige at finde i Danmark, hænger uløseligt sammen med, at han for godt fire år siden fik hunden Asti.

Den krølhårede tæve er af racen lagotto romagnolo, der også kaldes italiensk trøffelhund.

Det var dog først, da Rune Richtendorff efter mange timers hundetræning opdagede, at Asti var en særlig lydig hund, at han spurgte sig selv, om de dybtliggende gener i hunden kunne anvendes aktivt i Danmark.

Hunden Asti er af racen Lagotto Romagnolo, der også kaldes en italiensk trøffelhund. Foto: Rune Richtendorff Vis mere Hunden Asti er af racen Lagotto Romagnolo, der også kaldes en italiensk trøffelhund. Foto: Rune Richtendorff

Det har venner og familie nu stor fornøjelse af. Coronaepidemien har begrænset antallet af spisende gæster i hjemmet, men aftensmad hos Rune Richtendorff er en særlig oplevelse.

»Vi har da haft gæster, som selvfølgelig skulle opleve at smage trøfler. Der er måske under 100 mennesker, der har smagt dansk trøffel på deres aftensmad,« siger Rune Richtendorff og fortsætter:

»Jeg kan forære en trøffel til venner og bekendte, og det bliver de vildt begejstret over.«

Den 49-årige mand glæder sig allerede til efteråret igen, hvor han og Asti kan begynde en ny trøffelsæson.

»Jeg tænker på det hver dag,« siger han.