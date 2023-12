En hundelufter kontaktede politiet, da han så noget usædvanligt ved en folkeskole i den amerikanske delstat New Jersey.

Kort efter gik den vilde jagt på en noget usædvanlig 'indbrudstyv'.

Det var således en hjort, som – af uvisse årsager – ødelagde et vindue i Cedar Grove Elementary School og løb indenfor.

Det skriver NBC News.

Hundelufteren så optrinet klokken 22 lokal tid den 24. november, og det tog ikke politiet lang tid at finde frem til hjorten på skolen.

Hvad der herefter skete, kan du se i videoen herover, der stammer fra en politibetjents kropskamera.

For én ting var at lokalisere hjorten. Det viste sig straks noget sværere at indfange den.

Hjorten – som betjentene ganske originalt gav navnet 'Rudolf' – løb i fuldt firspring gennem en gang og ind i et klasseværelse.

Her hoppede 'Rudolf' op på en bogreol med det resultat, at flere ting faldt ned, men trods betjentenes bestræbelser, faldt hjorten ikke til ro.

Til sidst lykkedes det dog at få gelejdet 'Rudolf' ud af en bagdør og væk fra skolen.

Ifølge politiet så hjorten heldigvis ikke ud til at have pådraget sig alvorlige skader under sit uanmeldte skolebesøg.

Til sidst løb 'Rudolf' væk fra stedet i nordlig retning.

»Måske mod Nordpolen,« som politiet udtrykker det overfor NBC Philadelphia.