Der skal meget til at ødelægge idyllen ved en spadseretur i skoven en solskinsdag.

Men hvis man skulle komme med et forslag, kunne det være en dildo, nogle kondomer, sprutflasker og smadrede havestole.

Det syn var netop, hvad der mødte 51-årige Jeff Vase Kidholm, da han torsdag luftede sine tre hunde i Krengerupskoven på Fyn.

»Der var både kondomer og en dildo. Jeg har altid et par poser med mig, for jeg samler skraldet op, men her havde jeg simpelthen ikke nok med i første omgang,« siger den pensionerede fængselsbetjent til B.T.

Kidholm måtte gå hjem igen og hente to store affaldsposer, før han kunne rydde op i naturen.

I Facebookgruppen 5620 Glamsbjerg lavede han efterfølgende et opslag, hvor han i en i video siger:

»Det er kraftedeme noget svineri!«.

Ifølge Jeff Vase Kidholm ligger der ofte skrald i skoven, og det ærgrer ham.

»Hvorfor passer man ikke bedre på naturen? Den tager jo ikke skade af, at man fester og drikker og hygger sig, men jeg begriber ikke, hvorfor de så ikke rydder op bagefter.«

»Ud fra skraldet gætter jeg på, at det er yngre mennesker, og det er jo dem, der skal overtage vores jordklode. Hvorfor ikke passe lidt bedre på den?,« lyder det i en bøn fra Kidholm.