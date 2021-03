Det flyder med hundelort alle vegne.

Sådan lyder det i flere henvendelser, som B.T. har fået den seneste tid.

Du har sikkert selv oplevet det. At der ligger efterladenskaber fra en hund midt på et fortov, eller at du er ekstra varsom, når du træder væk fra en sti, fordi du frygter at træde i en hundelort.

Charlotte Bjerre fra Hunderup i Odense er en af dem, der er særdeles træt af det.

Efterladenskaber på fortovet i Hunderup. Vis mere Efterladenskaber på fortovet i Hunderup.

»Jeg er så irriteret over folk, der ikke samler deres fucking hundelorte op. Altså, jeg går da heller ikke hen og skider på deres fortov,« siger hun.

Hun forklarer, at det er et kæmpe problem i kvarteret, hvor de både findes på fortov og på private grunde. Det ville ikke være et problem, hvis folk huskede at samle dem op i poser, men det er der alt for mange, der ikke gør.

»Jeg har trådt i en hundelort, da jeg trådte ud af min bil. Den dag, hvor jeg fanger en i at lade en lort ligge, smider jeg den i nakken på personen.«

Også Jakob Jørgensen fra Sydhavnen i København har bidt mærke i mange hundelorte.

Hvad gør du, hvis du ser en person, der ikke samler sin hunds efterladensskaber op?

Han gav sig en morgen for at tælle antallet foran sin datters skole, og her lå der hele 10 friske af slagsen – på en sti, hvor mange af børnene færdes. En af dem var sågar lige foran porten ind til Ellebjergskolen.

»Det er super frustrerende, og det kan simpelthen ikke passe.«

Han forstår, at områderne, hvor afføringen kan efterlades, er begrænsede nu om dage, og at det derfor kan være bøvlet for hundeejere, men appellen er alligevel, at folk husker at rydde op.

Det er ikke blot til frustration for mange, det er også særdeles uhygiejnisk.

Saml hundelorten op i en pose og smid den i skraldespanden, er opfordringen fra flere af B.T.s kilder. (Arkivbillede) Foto: Alessandro RAMPAZZO Vis mere Saml hundelorten op i en pose og smid den i skraldespanden, er opfordringen fra flere af B.T.s kilder. (Arkivbillede) Foto: Alessandro RAMPAZZO

Ifølge Edwin Linde, der er dyrlæge hos Assentoft Dyreklinik, kan det nemlig også sprede sygdom. Hunde snuser løs og kan også finde på at æde andres efterladenskaber. Og hundelorte kan meget vel være inficeret med en række sygdomme, som så ender i en anden hunds krop.

»Det er ofte efter besøg i hundeskovene, at hundene får smitten, fordi folk ikke er så gode til at samle op efter deres hund. Jeg vil gerne appellere til, at folk samler op efter sig, så vi kan reducere smittetrykket,« siger han.

Parasitter kan også smitte mennesker, og her er det typisk børn, der bliver ramt, da de ikke er så opmærksomme på hygiejne og nysgerrigt rører ved en masse ting for efterfølgende at putte fingrene i munden.

Netop afføring på et barns fingre oplevede Nicole Kristine Jørgensen forleden dag. Her var hun ude at gå med to af sine børn. Hendes yngste barn gled i noget afføring og tog fra med hænderne, men også her lå der afføring fra en hund.

Herefter brød datteren i gråd, og det ødelagde turen.

Moderen er selv hundeejer og gik til tasterne på Facebook for at ytre, at folk godt kunne huske at samle op, når de lufter deres hunde.

For det er et stort problem:

»Når min datter kan glide i en lort og tage fra med hænderne i en anden, så siger det også noget om, hvor tæt de ligger.«