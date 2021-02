Fødevarestyrelsen har udsendt en advarsel, efter Maxi Zoo har tilbagekaldt en pose med hundefoder.

Det drejer sig om produktet Multifit kyllingehals til hunde, som tilbagekaldes, fordi der er fundet salmonella i produktet.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Udover at hunde ikke skal spise produktet, er der en risiko for, at personer, som håndterer fodderet forkert, kan smittes med salmonella.

Foto: Fødevarestyrelsen

Det kan blandt andet forårsage diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast, skriver Fødevarestyrelsen.

Produktet er blevet solgt i forskellige Maxi Zoo-butikker landet over.

Maxi Zoo har 47 butikker fordelt i hele landet.

Fødevarestyrelsen opfordrer til, at man kasserer produktet. Forbrugerne kan også levere det tilbage til dér, hvor man har købt det.

Hvis man har købt produktet Multifit kyllingehals, kan forbrugerne med nedenstående oplysninger tjekke, hvorvidt det stemmer overens med det, der kaldes tilbage.