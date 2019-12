Er du allerede nu ræd for, hvordan din hund vil reagere nytårsaften og de kommende dage, hvor det er tilladt at fyre nytårskrudt af?

Så er du ikke alene.

I en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for forsikringsselskabet Gjensidige Forsikring, svarer hver tredje, at de mener, at reglerne bør strammes yderligere, så det kun er tilladt at affyre nytårskrudt selve nytårsaften.

Det skriver TV 2 Øst.

I artiklen fortæller hundeejer Anni Vilsgaard om sine hunde, der bestemt ikke har det godt med ‘skyderiet’.

Hun ønsker derfor reglerne ændret, så tidsrummet man må skyde krudt af i bliver kortere og at salgsperioden bliver skåret ned.

Sådan passer du på din hund til nytår: Forbered nytåret i god tid, hvis en dyrlæge eller adfærdsbehandler skal kontaktes.

Skærm hunden for lysblik og høje lyde, og lad den gemme sig, hvis det giver tryghed.

Sørg for at hunden ikke kan løbe væk. Den kan reagere uventet i den stressede situation.

Fejr evt. nytår væk fra byen, hvor der ikke er larm fra fyrværkeri. Lad ikke hunden være alene hjemme nytårsaften.

For nogle hunde er det passende bare at lade dem være tæt på ejeren, tænde radioen eller give dem et tyggeben, når fyrværkeriet er værst. Kilde: Dyrenes Beskyttelse.

Affyringsperioden varer fra d. 27 dec. til den 1. januar og blev indført i 2014.

»Vi har testet alle folks råd på vores hund. Mange lyd-CD'er, og hvad man nu ellers kan teste. Den seneste måneds tid har han været på zylkene (tilskud til hunde og katte, der virker mod uro og utryghed, red.), og fra nu af får han stesolid hver aften. Ellers kan han simpelthen ikke klare det,« siger Anni Vilsgaard.

Bør fyrværkeri-reglerne være skrappere af hensyn til kæledyr?

Også Dyrenes Beskyttelse mener, at perioden, hvor man må fyre nytårskrudt af, bør begrænses.

De foreslår et vindue på 8 timer fra 31. december kl. 18 til 1. januar kl. 2. Desuden bør salget af fyrværkeri begrænses til 3 dage før nytår, ifølge dyrevelfærdsorganisationen.

»Dyrene påvirkes negativt på forskellige måder. Fyrværkeri medfører ofte stress og angst, og giver voldsomme reaktioner og panikagtig adfærd. Desuden er alt det affald, der ligger på gaden i dagene efter, farligt for både kæledyr og vilde dyr. Hvis f.eks. dyrene sluger fyrværkeriaffald, kan de komme alvorligt til skade,« siger Jens Jokumsen, familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse på deres hjemmeside.

»Det er ikke rimeligt, at store dele af befolkningen og deres dyr skal belastes af fyrværkeri i lange perioder,« tilføjer han.