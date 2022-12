Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hvis din hund får dårlig mave, er der grund til at være særlig opmærksom.

Sådan lyder advarslen fra hundeejeren Julie Lærke Baadsgaard Frænde i et opslag på Facebook.

Her fortæller hun, at den smitsomme Giardia-parasit er i omløb i området omkring Brædstrup i Østjylland.

»Der er Giardia parasit i omløb, så hold øje med tynd afføring fra din hund (råd fra dyrlægen).«

Til TV 2 Østjylland fortæller hun, at hendes golden retriever Buster er blevet syg af parasitten.

Sygdommen giver hunden problemer med ildelugtende og lys afføring, diarré, blod i afføringen samt ændret appetit og vægttab.

Buster er en hvalp på bare seks måneder, og derfor er han ifølge ejeren ekstra udsat.

Behandlingen består af en pillekur, og så skal hver en flade i huset gøres grundigt rent.

»Min (hunden Buster, red.) har lige fået det konstateret – og der er altså andet (og sjovere ting) at bruge sine dage på her i december end rengøring, tøjvask, skifte sengetøj, vaske tæpper, vaske gulve etc. HVER DAG den næste uge,« skriver Julie Lærke Baadsgaard Frænde i opslaget i gruppen 'Det sker i Brædstrup og omegn.'

Giardia er nemlig meget smitsom og overføres til andre hunde gennem direkte kontakt med afføringen, eller hvis parasitten er overført til andre miljøer.

Derfor er ekstra god hygiejne en vigtig del af bekæmpelsen.