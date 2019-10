De fleste mennesker kender sikkert til den irritation, der opstår, når man opdager, at en hundeejer ikke har samlet op efter sin hund.

Det gør de i hvert fald ved Posthaven i Grenaa.

Posthaven ligger lige op til et ældrecenter, hvor de ældre beboere ofte klager over, at hundeluftere ikke rydder op efter hundene.

Det er dog ikke blot de ældre folk på ældrecenteret, der er trætte af folks dårlige vane med at lade hundenes efterladenskaber ligge, skriver TV2 Østjylland.

Også hundelufteren Janne Bomholt, som benytter Posthaven, når hun lufter sin hund, Bjarne, er utilfreds med de efterladte hundelorte.

Hun fortæller til mediet, at det flyder med hundelorte, og at de ældre ofte rammer en med deres kørestole og rollatorer, hvilket er et problem, da de ældre ikke har nemt ved selv at rengøre dem.

Da Janne Bomholt er træt af at skulle risikere at få en hundelort under skoene, når hun besøger Posthaven, så har hun valgt at hænge fire ruller poser op, så andre hundeejere ikke længere har en undskyldning for ikke at rydde op efter hundene.

Derudover har hun også lavet et opslag i Facebook-gruppen ‘8500 Grenå’, hvor hun fortæller, at hun har hængt poserne op, og hun opfordrer folk til at bruge dem, når deres hunde besørger i Posthaven.

Tidligere har Janne Bomholt forsøgt at skælde folk ud i Grenaas Facebook-gruppe. Dengang virkede det ikke. Denne gang er hun dog ikke interesseret i at skælde folk ud.

»Jeg vil ikke pege fingre ad nogen eller komme med et surt opstød. Jeg håber bare, det her virker,« siger Janne Bomholt til TV2 Østjylland.

I Facebook-gruppen er opslaget da også blevet taget positivt imod. I skrivende stund er der 52 kommentarer til opslaget, hvor størstedelen bakker op om Janne Bomholts initiativ:

'Godt initiativ. For det er virkelig noget svineri uanset, hvor det foregår,' lyder det blandt andet i en af kommentarerne.