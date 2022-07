Lyt til artiklen

Fem minutter.

Så lang tid formår Karina Kaufmann at være inde i Rema på Jagtvej lørdag eftermiddag, inden hun får sig en forskrækkelse.

For da hun kommer ud til hendes etårige hund Anton, så han hverken ud eller var, som han plejede.

»Jeg kunne høre inde fra Rema, at han gøede lidt, og pludselig holdt han op, og så blev der helt stille på en mærkelig måde. Helt instinktivt tænkte jeg, der var noget galt,« fortæller Karina Kaufmann.

»Jeg kommer ud til en meget forskræmt hund med hovedet badet i noget, der minder om sæbe. Han har det både i øjne og mund,« slår hun fast.

Først kigger hun rundt for at finde ud af, om det er noget, der er faldet ned et sted fra. Men det får hun hurtigt fejet væk, fordi det våde og klistrede stads var så specifikt på et område.

Karina fortæller, at hun sjældent efterlader sin hund på den måde, da hun netop frygter, hvad folk kan finde på. Men fordi hun akut skulle hente noget til hendes lille søn, så var lørdagens tur i Rema en undtagelse.

»Jeg blev først så vred og chokeret. Men jeg blev samtidig ramt af panik, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Er det noget, der kan ætse? Hvor hurtigt skal jeg reagere,« fortæller den bekymrede hundemor.

Hun understreger, at Anton godt kan gø en smule, når hun efterlader ham, fordi han også lider af angst. Men netop det har hun fuldt fokus på ved hjælp af træning.

Hun afviser derfor heller ikke, at det netop kan have været de små bjæf, der kan have ført til den ubehagelige hændelse.

»Jeg tænker næsten, det må være, fordi han har gøet. For hvorfor skulle man ellers kaste det direkte på hans hoved.«

»Men det har nu resulteret i et hævet og rødt øje, han nu ikke kan åbne. Og samtidig har jeg en helt forskræmt hund, der bestemt ikke har det helt godt,« slår hun fast.

Sådan ser hunden Anton ud efter den ubehagelige oplevelse foran Rema lørdag eftermiddag. Foto: Privat Vis mere Sådan ser hunden Anton ud efter den ubehagelige oplevelse foran Rema lørdag eftermiddag. Foto: Privat

Nu håber hun på, at der eventuelt er vidner, der har set noget, og samtidig håber hun, at folk vil tænke sig om i fremtiden.

»Det her kan simpelthen ikke være rigtigt. Man bør kunne sætte sin hund et sted i et øjeblik uden, at der kan ske sådan noget.«

Samtidig understreger hun, at hun ikke kommer til at lade hendes hund være alene igen.

»Det tør jeg simpelthen ikke. Og det er jo helt vanvittigt, at man skal tænke sådan.«

Karina understreger, at videoovervågning fra Rema bliver set igennem. Samtidig er hun i kontakt med en dyrlæge, ligesom hun har politianmeldt hændelsen til politiet.