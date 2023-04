Lyt til artiklen

Sidste uge var der feststemning hos Dyrenes Beskyttelse i Nordjylland.

Efter 66 dages venten lykkedes det nemlig endelig at finde et hjem til boxerblandingen Max.

»Det var helt fantastisk dejligt,« siger leder af Dyrenes Beskyttelses Internat i Aarhus, Rolf Nordentoft.

Ifølge Nordjyske er Max den hund, der har ventet længst tid på at få et nyt hjem, men han er langt fra den eneste, som må kigge langt efter en ny familie.

Dyrenes Beskyttelse oplever lige nu, at liggetiden på en hund er 24 dage, og det er over gennemsnittet, fortæller Rolf Nordentoft til B.T.

»Vi kan jo se, at liggetiden er noget længere, end den plejer at være,« fortæller han.

Rolf Sørensen forklarer, at det kan skyldes, at mange danskere er pressede på økonomien, og så er kæledyrene noget af det første, mange vælger fra.

Det er især større, voksne hunde, som har svært ved at finde et nyt hjem.

»Folk vil gerne have skødehunde lige nu, det ser vi meget,« fortæller han.

Og selvom Dyrenes Beskyttelse gør alt, hvad de kan, for at hundene skal have det så godt som muligt, mens de er på internatet, så vil de helst have, de kommer videre så hurtigt som muligt.

Her er det en fordel, at der ligger internater flere steder i landet, fortæller Rolf Nordentoft, og det skulle også vise sig at komme Max til gode.

»Max havde stået i Aarhus i noget tid, men der var ikke nogen, som var interesserede, så vi prøvede at flytte ham til Fyn, og der var heldigvis et match,« fortæller Rolf Nordentoft.