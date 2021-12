Den frivillige organisationen Missing People vil mandag indlede en eftersøgning efter 77-årige Bodil Larsen, der ikke er set siden lørdag aften.

Bodil er sidst set lørdag aften mellem klokken 19.15 og 19.30 på Fiskerihavnsvej ved Havnens Fiskehus.

På Facebook har Missing People indkaldt til en eftersøgning, der går i gang mandag 27. december klokken 11 til 16. Mødestedet er Arhus Sejlklub Kystpromenaden 7.

Bodil er cirka 165 centimeter høj, almindelig af bygning, har gråt hår i en hestehale og bærer briller, og da hun sidst blev set, var hun iført sorte bukser, sorte støvler og en kort, mørkeblå jakke.

Hun er dement og har brug for hjælp til at komme tilbage til det plejehjem, hvor hun bor.

Søndag sen eftermiddag var der stadig ingen spor af Bodil Larsen.

»Der er desværre stadig intet nyt – og det forbinder vi ikke med godt nyt,« oplyste vagtchefen til B.T.

»Vi har ledt og ledt og ledt, men vi stopper aldrig med at lede.«

I forlængelse heraf oplyste Østjyllands Politi, at de har modtaget mange henvendelser fra borgere, der har en fornemmelse af at have set Bodil Larsen.

»Vi tager alle de henvendelser, vi får meget alvorligt. Borgerne er virkelig gode til at ringe ind. Det er vigtigt, at de bliver ved med at ringe og holde øje,« oplyste vagtchefen.

Har du set Bodil Larsen, hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.