Det er tidlig morgen, du er kommet lidt for sent op, ungerne skal afleveres i børnehaven, I farer ud til bilen, du tager i håndtaget.

Og så får du lort på hånden.

Dette scenario er, hvad borgere i Galten kan risikere at rende inde i. De har nemlig lige nu problemer med en person, der går og smører lort på biler. Det skriver TV 2 Østjylland.

Et af ofrene er Nana De Feuth Lorenzen, som to gange har fået sin bil indsmurt.

»Jeg blev lidt utryg til at starte med, for hvad gik det her lige ud på? Er nogen ude efter mig personligt, og hvad er det for en tosse, der render rundt i kvarteret? Mine brødre gjorde mig så opmærksom på, at det også var sket for andre, for de havde set det omtalt på Facebook, og det gjorde mig da lidt glad, at jeg ikke er den eneste,« forklarer hun til mediet.

Hos politiet fortæller de, at det er en svær sag at efterforske, men de opfordrer til, at man altid anmelder det – ikke mindst for forsikringens skyld. Dette har Nana De Feuth Lorenzen da også gjort i begge tilfælde, hvor hendes bil har været smurt ind i afføring.

Lorten, der er brugt, menes i øvrigt at være fra en hund.