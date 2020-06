Husker du at tage hunden ud af bilen, når du for eksempel er ude at handle?

Det skal du gøre, specielt i den varme sommertid, for selvom den bliver efterladt i en kort periode, så kan det få fatale konsekvenser.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

En opgørelse fra Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral viser, at 126 personer henvendte sig i 2019, fordi de var bekymret for en hund, der var efterladt i en varm bil.

Grunden til at det kan få store konsekvenser er, at mennesker sveder varmen ud af kroppen, men hunde kan kun komme af med varmen gennem poterne og munden.

»Mange mennesker forsøger at gøre det rigtige ved at stille bilen i skyggen, men det hjælper ikke, for skyggen er også varm, så der bliver alligevel som en ovn i bilen,« siger Jens Jokumsen, familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse.

Derfor anbefaler Jens Jokumsen, at man lader katten og hunden blive derhjemme, når man eksempelvis skal ud at handle, da temperaturen i en parkeret bil stiger med 10-15 grader hvert kvarter.

Det hjælper heller ikke, at have åbnet vinduerne.

»Selv om hunden kan virke trist over, at du forlader hjemmet, vil det til enhver tid være bedre for den at blive hjemme i et afkølet rum og med adgang til frisk vand, frem for at sidde i en bagende bil,« siger Jens Jokumsen, inden han fortsætter.

»I værste fald kan det ende med at tage livet af den.«

Man siger, at når udetemperaturen er 20-25 grader, så stiger temperaturen inde i bilen til faretruende 40-50 grader på en halv time.

Oplever du, at der sidder en hund i en varm bil, så kan du kontakte Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral ved at ringe 1812.