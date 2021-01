To hundelufteres ufrivillige møder på stisystemer i Køge er nu kulmineret i en betinget fængselsdom for den ene.

En 62-årig kvinde brød sig øjensynligt slet ikke om, at hendes voldsoffer luftede hund uden snor, skriver sn.dk.

Ifølge hundeloven er det ikke forbudt at lade hunde færdes på gader og stier uden snor, hvis hundelufteren ‘har fuldt herredømme over dem.’

Ifølge hjemmesiden legaldesk.dk er det ikke nærmere bestemt, hvad ‘fuldt herredømme’ betyder konkret, men tidligere domme viser, at hundeføreren skal kunne standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr eller mennesker.

Om dette er tilfældet i den konkrete sag er uvist.

Sikkert er det dog, at de to kvindelige hundeluftere var rygende uenige om, hvorvidt det var forsvarligt, at den ene kvinde luftede sin hund uden snor.

Kvinderne stødte på hinanden to gange, i august 2019 og marts 2020, skriver sn.dk.

Ved begge lejligheder udviklede deres syn på forsvarlig hundeluftning sig fysisk.

Ifølge lokalmediet var den 62-årige kvinde blandt andet tiltalt for at have slået, sparket og revet hårtotter af den anden kvinde. Mens hun blev frikendt for anklagen om vold ved første møde, overværede vidner kvindernes konflikt udfolde sig i det andet tilfælde.

På den baggrund fandt retten det bevist, at den 62-årige havde gjort sig skyldig i vold.

Sn.dk skriver, at kvinden blev idømt 60 dages betinget fængsel, ét års prøvetid, 80 timers samfundstjeneste samt et krav om, at den 62-årige kvinde skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen under prøvetiden.

Kvinden ankede dog dommen på stedet.