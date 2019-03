Noget hvidt snask, der lå i skovbunden, resulterede for nyligt i, at en hund endte ved dyrlægen.

Ejeren undrede sig over, hvad det hvide snask kunne være og kontaktede derfor kommunen.

'En bekymret borger havde i sidste uge sin hund forbi dyrlægen, fordi hunden på en tur i skoven havde spist noget hvidt snask, som lignede lim,' skriver Furesø Kommune i et Facebook-opslag.

Henvendelsen fik kommunes miljøfolk til at undre sig - for hvorfor i alverden skulle der ligge store klatter lim i skoven?

Heldigvis var der hjælp at hente hos Naturstyrelsen.

De har nemlig oprettet en hjemmeside med mærkelige naturfænomener, og her fandt Furesø Kommune de svar, de søgte.

Det viser sig, at der højst sandsynligt er tale om ægslim og æggestokkene fra frøer.

Et fænomen, der er kaldes stjernesnot.

Her ses det hvide lim-lignende snask, der kaldes stjernesnot. Foto: Naturstyrelsen Vis mere Her ses det hvide lim-lignende snask, der kaldes stjernesnot. Foto: Naturstyrelsen

På Naturstyrelsens hjemmeside beskriver de, at hvis vinteren er mild, sker det ofte, at frøer kommer frem fra deres dvale.

Det første, frøerne gør efter dvalen, er at søge ned til vandhuller for at lægge æg.

En del af disse frøer bliver dog taget af rovfugle, inden de når ned til vandhullet.

Rovfuglene ved, at de ikke skal æde ægslimen. Så den piller de fra og smider på jorden. Og det er det, der ligger i skovbunden og ligner limklatter.

Stjernesnot er ikke skadeligt for hunde. Foto: Naturstyrelsen Vis mere Stjernesnot er ikke skadeligt for hunde. Foto: Naturstyrelsen

Er du en af de bekymrede hundeejere, hvis hund har været i kontakt med det hvide snask, så er der ingen grund til alarm.

Furesø Kommune oplyser nemlig på deres Facebook-side, at det ikke er farligt for hunde at spise stjernesnot.

Oftest finder man stjernesnot på enge og langs vandløb eller ved kilder, hvor frøerne holder til om vinteren.

Hvordan, navnet er opstået, vides ikke.