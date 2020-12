En kvinde fik sig lidt af et chok, da hun i midten af november opdagde en lille tynd hund, der var blevet smidt i en grøft, som om den var affald.

Hunden var beskidt og sad alene i grøften. Den havde blod ved næsen og munden.

Kvinden var handlekraftig og ringede til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812, skriver Dyrenes Beskyttelse på Instagram.

Den lille hund, en malteser, havde tydelige smerter. En dyrlæge konstaterede, at hundens tænder var rådne og betændte, og at det var herfra, blodet stammede. De rådne tænder gjorde også, at hunden ikke havde kunnet spise i lang tid.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dyrenes Beskyttelse (@dyrenesbeskyttelse)

Dyrlægen måtte akut lægge hunden i narkose og fjerne de værste tænder. Herefter blev han sat på en skrap antibiotikakur og smertestillende.

Hunden blev efterfølgende flyttet til Viborg internat og har nu fået navnet Mogens.

På Viborg Internat var Mogens indlagt i en uge, før han var stærk nok til at blive lagt i en længere narkose.

Hans tandrøntgen viste nemlig, at han havde voldsomme tandbylder, der var så omfattende, at betændelsen havde bredt sig til knoglerne.

»Da vi fik Mogens ind, var han utrolig sky og ville ikke røres omkring munden. Han har simpelthen haft så mange smerter pga. sine tænder. Han fik i alt fjernet 18 tænder. Det er simpelthen så vigtigt at passe sin hunds tænder, da dårlige tænder kan føre mange sygdomme med sig,« siger Lise Svejgaard, Internatsleder og dyrlæge på Viborg Internat, til Dyrenes Beskyttelse.

Mogens' chip viste sig at være udenlandsk. Det var derfor ikke muligt at se, hvem der havde dumpet ham i grøften, som om han var affald.

Dyrenes Beskyttelse har meldt sagen til politiet.

Mogens er nu overdraget til Viborg Internat, hvor han bor, indtil han er klar til at finde et nyt og kærligt hjem.