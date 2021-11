Man siger, at tredje gang er lykkens gang, og det er en floskel, som faktisk kan bruges på Katja Blirups situation.

To gange er det nemlig sket, at hun har haft en vaccinetid, men aflyst den kort før stikket skulle gives.

I begge tilfælde var det frygten, der tog over.

Frygten for at få en vaccine, der ikke var testet nok. Frygten for at blive syg af de uhyggelige bivirkninger, hun igen og igen havde set beskrevet på de sociale medier.

»Jeg havde læst flere skrækhistorier og ubehagelige fortællinger om folk, der var blevet meget syge af vaccinen, og at den endda var livsfarlig, så jeg tænkte: 'Den skal jeg fandeme ikke have',« fortæller Katja Blirup.

Men det er nu, vi så vender tilbage til det udtrådte ordsprog om, hvornår lykken rammer.

Katja har nemlig observeret sine nærmeste, der har fået stikket, og læst så meget om vaccinen, at hun onsdag middag sad på en stol i Horsens Vaccinationscenter og fik et skud Pfizer ind i overarmen.

Hun har valgt at fortælle sin historie, efter B.T. i går talte med Jim Kristensen og Jannie Rosa Hansen, der ikke vil lade sig vaccinere af en række forskellige grunde.

Katja Blirup har holdt sig fra vaccinen, men nu har hun valgt at modtage stikket alligevel. Vis mere Katja Blirup har holdt sig fra vaccinen, men nu har hun valgt at modtage stikket alligevel.

Grunde, som Katja i begyndelsen spejlede sig i.

»Nu har jeg dog fulgt med på jeres side og hørt mange eksperter sige, at det er en sikker vaccine, og jeg har set venner og familie, der ikke har fået bivirkninger, så selvom jeg lider af angst, fik jeg til sidst mod på det. Jeg er blevet klogere, føler jeg,« fortæller Katja.

Katja sad også i sin stue og så med, da Mette Frederiksen mandag tonede frem på nationalt tv i bedste sendetid og råbte vagt i gevær over den nuværende coronasituation og antallet af uvaccinerede.

Har man sin daglige gang på de sociale medier, har det været umuligt at overse, at pressemødet og statsministerens alvorlige ord ikke har resulteret i klapsalver hos en række uvaccinerede, men i Katjas tilfælde virkede det modsat.

»Jeg synes ikke, at man skal tvinges til at tage en vaccine, men for mig er det en pligt at hjælpe til, så vi undgår, at smitten stiger, og lige nu er det tilfældet,« siger Katja og fortsætter:

»Så der vinder hensynet til mine fire børn, familie og andre sårbare over angsten for vaccinen. Situationen har ændret karakter.«

Spørgsmål til vaccinerede: Synes du, det er egoistisk, at man ikke lader sig vaccinere, når myndighederne opfordrer til det?

Spørgsmål til uvaccinerede: Føler du, at der er et for stort, negativt fokus på dig og andre, som ikke har taget vaccinen?

Tirsdag kunne Rune Hartmann, der blandt andet forsker i vacciner på Aarhus Universitet, afkræfte, at coronavaccinerne er usikre og fremstillet alt for hurtigt.

»Det er ikke rigtigt. Da man havde sars-epidemien i 2003, byggede man et skelet, som gjorde, at man fremtidig kunne lave en vaccine hurtigt, og det er det, vi i dag lukrerer på. De her vacciner er testet på lige så mange, og så har man kastet så mange ressourcer ind i dem, at de kunne blive godkendt hurtigere,« forklarede professoren blandt andet i den forbindelse.

Men faldt det slet ikke Katja ind, at der var tale om udokumenterede eller usande fortællinger, da hun ved vaccinernes opstart blev præsenteret for skrækhistorie efter skrækhistorie?

»Jeg tænkte da, at man ikke skal stole på alt, hvad man læser om, men selvfølgelig får det en til at tænke. Det er historie, og når man læser sådan en, så overvejer man lige en til gang,« fortæller Katja, der fortæller, at onsdagens stik gik smertefrit, og at hun indtil videre har det godt.