Det kom pludseligt, da Marie Tulinius' søn Oscar i februar 2013 blev syg.

Den altid energiske dreng var kommet hjem fra en fodboldkamp i kulden, da han lagde sig for at sove en lur.

Efter tre timer prøvede Marie at vække sin 8-årige søn, men han ville bare ikke stå op.

Sådan blev det ved i cirka ti dage, hvor lille Oscar nærmest ikke kunne komme op af sengen.

Marie og hendes mand Ian tog gentagne gange til lægen, men her lød det blandt andet, at hun var en »pushy sportsmor«, og at Oscar nok bare havde brug for at sove.

Men den forklaring accepterede Marie ikke, og efter ti dage med masser af insisteren blev han endelig scannet på hospitalet.

En scanning, der skulle blive begyndelsen på ét, langt mareridt.

Oscar havde nemlig en stor hjernesvulst i baghovedet.

Marie Tulinius har mistet både sin mand og to børn til kræften. Her ses hun med Oscar, der også tabte kampen til kræften. Vis mere Marie Tulinius har mistet både sin mand og to børn til kræften. Her ses hun med Oscar, der også tabte kampen til kræften.

Herefter fulgte en operation og flere kemobehandlinger, der fik familien – Marie, Ian og børnene Sebastian og Lucas – til at tro på fremtiden for Oscar.

Men som det er med kræft, kan alt vende på en tallerken, og det gjorde det på tragisk vis også her.

»Vi havde planlagt sådan en stor 'slut-på-kemo'-fest, som skulle være det helt store, men ja … den fest endte med at blive hans begravelse,« fortæller Marie Tulinius.

Kræften vendte pludselig meget voldsomt tilbage og havde spredt sig fra hjernen ned til rygraden, så i maj 2014 kunne den 9-årige dreng ikke længere og måtte overgive sig.

Det skulle dog vise sig, at det langtfra var sidste gang, at Marie og familien havde kræften alt for tæt på livet.

I 2020 og 2021 skulle Marie nemlig miste yderligere to af sine helt nærmeste.

Hos manden Ian opdagede man nemlig også en hjernesvulst, og i januar 2020 døde han efter et langt og ubehageligt sygdomsforløb.

Det efterlod Marie som enlig mor til Sebastian på 16, Lucas på 10 og Milo på fire år, som parret altså havde fået efter Oscars død i 2014.

Men tre uger efter faderens begravelse skete der pludselig noget, der vækkede dårlige minder hos Marie.

4-årige Milo – en dreng med krudt i røven – blev pludselig syg, ville kun sove og følte, at han skulle kaste op, uden at der kom noget.

»Dér ringede alarmklokkerne for mig. Jeg havde sat mig meget ind i hjernesvulster, og jeg vidste, at det var et tegn på det. Så jeg gik op til lægen og sagde: 'Min søn har en hjernesvulst – jeg vil gerne have, at I scanner ham',« husker hun.

Og ganske rigtigt. Milo havde den tredje hjernesvulst i den lille familie.

Eller rettere sagt: Milo havde faktisk hele fem hjernesvulster.

Prognosen lød på kun to og en halv måned igen for den lille dreng, men rent faktisk fik kemoterapien dræbt flere af svulsterne.

Én af dem overlevede dog, og sidste år – i maj 2021 – måtte Marie lægge sit andet barn i graven.

»Det var voldsomt og forfærdeligt at miste endnu et barn, og jeg havde jo året før mistet Ian også. Det slog mig ud,« siger hun.

Men Marie var og er stærk. Hun havde stadig to børn, og med dem havde hun én altoverskyggende måde at gribe tingene an på.

»Jeg besluttede mig for, at de skulle leve deres liv og være glade. De har set alt for meget modgang. Været alt for tæt på ubehagelig sygdom, så de har om nogen fortjent at være glade, og det ville jeg gøre alt for. Så jeg blev nødt til at være en god mor, selvom jeg var ædt op af sorg,« siger hun og fortsætter:

»Jeg har ikke ondt af mig selv, men mest af, at Oscar, Ian og Milo ikke oplevede mere. At de ikke er her længere. Men jeg husker også alle de gode minder.«

Det viste sig, at både Ian, Oscar og Milo havde en arvelig genmutation, der gav dem en langt højere risiko for at få kræft.

Sorgen har været hård for familien og særligt Marie, men på grund af særligt én ting er de kommet om på den anden side:

De svære samtaler.

Og det er netop dét, der er Maries budskab og årsag til, at hun har lyst til at fortælle sin historie.

»Vores familie og venner har været så fantastisk stærke, og de har været gode til at spørge ind, selvom det har været hårdt. Det har betydet alt,« siger hun og fortsætter:

»Så det er mit vigtigste budskab, at man skal spørge ind og tale med folk, selvom de er midt i sorgen. Det føles måske ubehageligt, men det er det, man har brug for – de svære samtaler.«

Marie har i forbindelse med Knæk Cancer oprettet en indsamling, der lige nu er havnet på mere end 70.000 kroner. Den kan du se her.