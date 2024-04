Der var særligt én ting, der gjorde indtryk på justitsminister Peter Hummelgaard, da politiet for nylig viste ham deres store bunke af beviser mod rockerklubben Bandidos.

»De er en pestilens,« siger Hummelgaard.

Beviserne skal nu bruges til at få rockerklubben forbudt, ligesom banden Loyal to Familia blev det i 2021.

Ifølge Hummelgaard er der tale om et omfattende bevismateriale, der blandt andet indeholder »referater af møder i rockerklubben«.

»Det er meget overbevisende,« siger Hummelgaard uden at ville røbe, hvad politiet har opsnappet, at rockerne har sagt til hinanden på deres møder.

»Det må I vente med at høre, til at sagen kører i retten,« siger han.

En ting fra stablen af beviser vil han dog godt afsløre allerede nu.

Det gjorde særligt indtryk på ham.

»Alene det at se omfanget af fængselsstraffe …«

»Der er stort set ikke et eneste medlem af Bandidos, der ikke er dømt for alvorlig kriminalitet. Det vil man kunne se,« siger Hummelgaard.

Det er politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet, der står bag efterforskningen mod Bandidos og har afleveret bunken af beviser til justitsministeren. Efterforskningen ledes af politidirektør Lasse Boje Nielsen. Han fortæller, at Bandidos er Danmarks største og mest »voldsparate« bande.

»Næsten alle medlemmer er dømt for kriminalitet. Det er korrekt,« siger han og fortsætter:

»De har indgået i rigtig mange konflikter de seneste år. Væsentligt flere end de andre bander. Der er tale om ti konflikter de sidste ti år efter vores vurdering.«

Både han og justitsministeren nævner begge et drab på Dragør Fort, som to Bandidos-rockere tirsdag i denne uge blev idømt 13 års fængsel for.

Drabet kommer til at indgå som et konkret bevis i forbudssagen mod Bandidos, oplyser politidirektør Lasse Boje Nielsen til B.T.

»Sagen viser Bandidos' voldsparathed,« siger han.