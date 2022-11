Lyt til artiklen

Hummet har fyret 22 ansatte.

Det oplyser Nicolai Johansen, der er kommunikationsansvarlig i virksomheden.

Fyringerne sker på baggrund af en reorganisering af en specifik afdeling i Aarhus.

»På de sidste små fem år er vi vækstet over en milliard i omsætningen, og vi gør os nu klar til at fordoble igen over de næste knap fem år. Det vil kræve en anden type organisering,« skriver Nicolai Johansen i en mail til B.T.

Reorganiseringen betyder, at Hummel ikke længere har tre selvstændige forretningsområder, produkt-, marketing-, design- og indkøbsafdeling.

De er nu placeret centralt i virksomheden under samme kategori, da man ønsker mere samspil mellem afdelingerne.

»Medarbejderne, der er blevet afskediget er dermed også en blanding af produkt-, design-, indkøb- og marketingfolk, som alle har arbejdet på hovedkontoret i Aarhus,« lyder det fra Nicolai Johansen.