Rusland er ikke længere en del af det gode selskab.

Det gør sig gældende på de store geopolitiske linjer, men også i de helt små konkrete situationer, hvor forbrugere skal vælge, hvor de handler.

Efter Ruslands invasion af Ukraine har nogle danskere opfordret til at boykotte computerreperatøren Humac, da de er ejet af en russisk it-entreprenør. En bruger på Twitter skriver for eksempel:

'Vidste du, at Humac er 100% russisk ejet? Det gjorde jeg heller ikke. Lad os holde os langt væk fra de butikker.'

Den information kunne man indtil for ganske nylig få ved at læse Humacs egen hjemmesides 'om os' sektion.

'Humac A/S blev etableret i 1989 og er 100% ejet af Inventive Retail Group, Moskva,' stod der på hjemmesiden 25. februar. Det viser et screenshot på waybackmachine.

Men 26. februar er de to sætninger, hvor Inventive Retail Group Mosvka bliver nævnt, forsvundet. Det skyldes en fejlopfattelse hos danske kunder, mener administrerende direktør i Humac, Michael Bech.

Hvorfor har I fjernet, at I er ejet af Inventive Retail Group, Moskva?

«Der er mange, der misforstår, at når man har en russisk it-entreprenør som investor, så på grund af pressens dækning af det tragiske og forfærdelige, der sker i ukraine i øjeblikket, så er der mange, der misforstår og tænker, at alt, hvad der er russisk, er dårligt.«

Er det ikke fair nok, at forbrugerne ved, at I er ejet af et russisk firma?

»Som forbruger ved man ofte ikke, hvem der er den reelle ejer af en virksomhed.«

Hvorfor står det på siden til at begynde med, hvis det er sagen uvedkommende?

»Det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Det er et gammelt citat fra før jeg blev direktør i Humac i 2013.«

Hvad tænker du om, at der er nogle forbrugere, der vil boykotte jer?

»Det er ærgerligt, at man tror, at man på den måde rammer Rusland. For det gør man ikke.«

Hvorfor gør man ikke det?

»Det gør man ikke, fordi vores it-entreprenør ikke er en politisk eksponeret person. Det er heller ikke en person, som er i et netværk med nogen af de mennesker i Kreml. Så når man boykotter Humac, rammer man i stedet danske arbejdspladser.«

Betaler Inventive Retail Group Moskva skat i Rusland?

»Det kan jeg ikke svare på. Det har jeg ikke viden om.«

Frygter du, at det kommer til at have betydning for jeres indtjening?

»Ja, naturligvis. Det er ubehageligt, og vi føler med de mennesker i Ukraine. Vi frygter, der opstår en stemning af, at alt bare er negativt, når det kommer fra Rusland,« siger administrerende direktør i Humac Michael Bech.