Søndag svømmede en hugorm rundt langs stranden i Hundested. Den nåede at bide en 10-årig dreng, før en strandgæst og hans søn fjernede den fra stranden.

»Vi var ude at bade, og så troede vi, at vi så en falsk gummislange, men så kunne jeg se, at den bevægede hovedet. Den var faktisk ret god til at svømme,« fortæller Bjarne Rasmussen til B.T.



Bjarne Rasmussen på 61 år var på stranden med sin ni-årige søn Laurits. De kommer fra Måløv og havde kørt den lange tur til det nordligste Sjælland for at få en dag i solen.



Og det var, da de bevægede sig ud i havet, at de så det mærkværdige syn.



»Jeg kunne se, at det var en hugorm, og jeg troede, det var løgn, for den svømmede rundt i saltvand. Det gør de jo normalt ikke, det har jeg aldrig hørt om før, og så var der bølger, så det var underligt, at den var kommet så langt ud,« siger Bjarne, som forklarer, at de befandt sig 10 meter fra strandbredden på halvanden meters dybde, da de opdagede slangen.

Fangede slangen

Bjarne Rasmussen frygtede, at hugormen skulle gå til angreb på badegæsterne, så han tænkte straks, at de skulle have den op af vandet.



»Jeg sagde til min søn, at han skulle løbe ind efter sit net, så vi kunne fange slangen, han har sådan et børne-fiskenet,« siger Bjarne, der forklarer, at det var meget nemt at fange hugormen.

Bjarne Rasmussens søn Laurits på ni år var hurtig til at finde sit net frem, da hugormen skulle fanges. Foto: Bjarne Rasmussen

Han fortæller, at hans ældre børn tidligere har haft slanger i terrarier. Så det faldt ham rimelig naturligt at skride til handling.

10-årig bidt

Med slangen i nettet gik Bjarne og Laurits ind på stranden igen, hvor en mor kom løbende med sin 10-årige dreng.



»Hendes søn havde sagt, at han var blevet bidt af en slange, så hun kunne se, at den var god nok. Jeg sagde til hende, at de skulle køre på hospitalet med det samme.«

Her ses den hugorm, som Bjarne Rasmussen fandt på stranden i Hundested søndag. Foto: Bjarne Rasmussen



Til Frederiksborg Amts Avis fortæller livredderen, der var til stede på stranden, at drengen kom grædende op til livredderhuset med en hævet hånd og sagde, at en meterlang slange havde bidt ham.

En sjældenhed

Ifølge Jes Aagaard, biolog i Naturstyrelsen, er det sjældent, at hugormen kommer tæt på mennesker, og at den går til angreb.

»Der er mange mennesker ved stranden og kysterne, som er en kernelokation for hugorme. Derfor er hugormen muligvis blevet skræmt af menneskene og har bevæget sig væk fra sit levested og ud i vandet, hvor der har stået en dreng i vejen, og så har den bidt ham,« siger Jes Aagaard.



Biologen mener dog ikke, at man skal være bange for at møde en hugorm:



»Hugorme er bange for mennesker, så hvis man tramper i jorden, skynder de sig væk. Skulle man blive bidt, skal man sørge for at holde sig i ro og tage forbi en læge. Det er ikke farligt, medmindre man er allergisk,« siger han.

Sat fri

Biologen fortæller også, at hugormen er fredet og derfor skal sættes ud i sine naturlige omgivelser, hvis man vil have den flyttet.



Det var da også tanken, Bjarne Rasmussen havde, da han gik op på stranden med slangen i sit net.

»Vi gik ud med hugormen i lyngen for at sætte den fri, der forsvandt den med det samme,« siger Bjarne Rasmussen.