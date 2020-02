Danmark har de seneste to år været ramt af regulær fnat-epidemi, hvor antallet af smittede er mangedoblet.

Hospitalsafdelinger melder om op til otte gange så mange tilfælde af fnat i forhold til 2017, og det stopper ikke nødvendigvis der, skriver Propatienter.

»Der er ikke noget, der tyder på, at epidemien er toppet endnu,« siger overlæge Tina Vestergaard fra hudafdelingen og allergicentret på Odense Universitetshospital.

Hun oplever i sit arbejde flere fnatramte patienter på daglig basis, mens hun og andre kollegaer tidligere havde en håndfuld om måneden.

Hvad er fnat? Fnat er en ufarlig hudsygdom sygdom, der skyldes smitte med fnatmider, som overføres mellem mennesker ved længerevarende tæt hudkontakt.

Fnatten skyldes scabiesmider (fnatmider), der graver gange i huden og lægger æg.

Scabiesgangene kan ses med det blotte øje. De er gråhvide, tynde og slyngede og kan blive op til 10 mm lange.

Miden kan ses som en sort prik for enden af midegangen, men kan være vanskelig at opdage.

Miden kan i sjældne tilfælde smitte via genstande fx håndklæder, sengetøj, tøj, sko, hovedtelefoner og stofmøbler.

Alle kan blive smittet med fnat, og smitte skyldes ikke mangelfuld personlig hygiejne.

Kløen er stærkest på steder, hvor miden findes, men kløen rammer efterhånden hele kroppen

De fleste får kløende røde prikker, af og til små blærer - især på fingre og hænder

Udslættet og kløen skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens affaldsprodukter

Fnat er en af de mest kløende hudlidelser. Personer med fnat beskriver ofte kløen som ulidelig.

Hvis der er mistanke om fnat, bør du undersøges af en læge. Kilde: Sundhed.dk​ og Sundhedsstyrelsen.dk

Der er samtidig kun tale om de patienter, som ikke har kunnet behandle fnatten selv og derfor er blevet henvist fra egen læge eller hudlægen.

Overlæge Tina Vestergaard fortæller også, at kliniske erfaringer indikerer, at de næsten usynlige fnatmider, som giver ulidelig kløe, kan være ved at blive resistente over for den normale behandling.

Det gælder blandt andet tabletterne Stromectol, som danske apoteker også løb tør for tilbage i november 2019.

Indtil videre har man ikke 'solide videnskabelige studier' til at bakke det op, men Sundhedsstyrelsen har meldt om kliniske erfaringer med såkaldt behandlingssvigt med flere typer medicin og creme.

Gode råd - Sådan undgår du fnat Kontakt din læge, hvis du er i tvivl, og få afklaret, om du er smittet, samt hvordan du skal behandles.

Typisk behandles fnat med creme. I svære tilfælde med tabletter.

Vær omhyggelig med hænderne. Fnatmiderne sidder ofte mellem fingrene.

Smør hænderne med cremen igen, hvis du har vasket dem inden for otte til 12 timer.

Vask alt, hvad der kan vaskes, ved 60 grader.

Dyner, hovedpuder, uldne tæpper med mere kan puttes i lukkede plastikposer i tre døgn.

Isolér alle genstande, der kan være smittet med fnat, fra kontakt med mennesker i to til tre døgn ved stuetemperatur.

Ved korrekt og hurtig behandling forsvinder symptomerne i løbet af en til tre uger. Kilde: Sundhedsstyrelsen

De seneste år har Danmark været hårdt ramt af fnat, som ifølge Propatienter typisk rammer i epidemier med 20-30 års mellemrum.

Fnat er ekstremt smitsomt og breder sig som en 'løbeild' ifølge Tina Vestergaard, derfor understreger hun vigtigheden i, at man oplyser skoler, børneinstitutioner og arbejde, hvis man selv eller ens børn er smittet.

Af samme grund behandler man på Odense Universitetshospital også hele familier af gangen, da de har været i tæt kontakt med den person, som er smittet. Behandlingen er dog også dyr. Danske medier har tidligere beskrevet, hvordan en enkelt familie måtte betale op mod 20.000 kroner for at blive fnatfri.