2021 blev året, hvor et hidtil uset stort antal husnøgler skiftede hænder.

Året, der netop er gået, blev nemlig det bedste år for boligsalg nogensinde. Seks procent større end året forinden, som var det hidtige rekordår.

Det viser en dugfrisk opgørelse af årets boligsalg i landets største mæglerkæde, EDC.

Kigger man på de enkelte landsdele er tendensen entydig: Der blev sat rekord i alle dele af landet - undtagen i hovedstadsområdet, omend det var tæt på.

Indeks for EDC's boligsalg Hovedstadsområdet: 97 (2021/2005), 101 (2021/2020) Sjælland og Øer: 121 (2021/2005), 107 (2021/2020) Fyn: 121 (2021/2005), 102 (2021/2020) Sydjylland: 139 (2021/2005), 112 (2021/2020) Vestjylland: 105 (2021/2005), 107 (2021/2020) Østjylland: 118 (2021/2005), 111 (2021/2020) Nordjylland: 123 (2021/2005), 106 (2021/2020) Hele landet: 114 (2021/2005), 106 (2021/2020) Kilde: EDC Mægler

Den gamle rekord helt tilbage fra 2005 blev ikke overgået i 2021.

»I 2005 og i årene lige før finanskrisen boomede nybyggeriet og salg af projektlejligheder i københavnsområdet. Denne type handler er i dag af et meget mindre omfang,« siger EDC's kommunikationschef Jan Nordmann i en pressemeddelelse.

»Endvidere medførte coronakrisen et ekstraordinært stort salg af sommerhuse, som der ikke er så mange af i hovedstadsområdet, og endelig har der de senere år været en afmattet nettotilflytning til de største byer og modsat en strømning mod provinsbyerne i pendlerafstand til storbyen,« fortsætter Jan Nordmann.

Samlet set har det betydet, at 2005 stadig står som rekordåret for ejendomsmæglerne i hovedstaden og Nordsjælland, mens resten af landet noterer 2021 som rekorden.

Det var især i årets første halvdel, at boligkøberne stod i kø, og salget eksploderede.

»Isoleret set var andet halvår som et rigtig godt, men stadig nogenlunde normalt år, mens salget før sommerferien var helt usædvanligt højt. Det tager vi som udtryk for, at boligmarkedet er tilbage til det mere normale, med en god balance mellem udbud og efterspørgsel,« siger Jan Nordmann.

Ikke mindst salget af sommerhuse er faldet i forhold til forrige år. Målt på hele året er salget af sommerhuse faldet 16 pct.

I årets anden halvdel er salget af sommerhuse dog godt 40 procent mindre end samme periode i 2020.

Omvendt går det fortsat godt for villasælgerne, der på året som helhed oplever en fremgang i salget på 14 p, men dog med en tilbagegang i årets anden halvdel på 8 procent. For 2022 forventer EDC fortsat et godt marked, lidt over det normale.