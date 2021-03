En forsøgsordning i Region Hovedstaden skal sikre, at borgere over 85 kan få coronavaccinen i trygge rammer.

Fra fredag vil 1000 borgere over 85 i Region Hovedstaden blive ringet op af deres læge med budskabet om, at de kan blive vaccineret mod coronavirus i lægehuset.

Det sker som led i en forsøgsordning i Region Hovedstaden, som strækker sig over 23 af regionens kommuner. De første borgere blive vaccineret hos lægen fra på mandag.

Det er et forsøg på vegne af alle regioner, oplyser Sophie Hæstorp (S) Andersen, regionsrådsformand i Region Hovedstaden

- Vi har erkendt, at vi må gå nogle nye veje for at få fat i de ældste. Der har været problemer med, at mange har været dårlige til at bestille vaccinerne i systemet, siger hun.

Ifølge Sophie Hæstorp Andersen kan det være lettere for borgerne at komme til egen læge end hen på et vaccinationscenter.

- Fordi det er tryggere for nogle at blive vaccineret her, fordi man kender lægen i forvejen, og så kan det være nemmere at transportere sig til egen læge.

Det bliver i første omgang kun muligt for et udsnit af borgerne. Ifølge Sophie Hæstorp bliver det en forsøgsordning, fordi man først vil se, om det kan lade sig gøre, uden at for mange vacciner går til spilde.

Det skyldes, at coronavaccine er skrøbelig, skal opbevares koldt og derfor er svær at transportere.

- Det er klart, at hvis en læge sidder med ti vacciner, og der i alt kun dukker fem op til vaccination, og man ikke kan transportere vaccinen videre, og den så går tabt - så har vi et problem, siger hun.

Derfor kan det ifølge regionsrådsformanden blive en logistisk udfordring at få det til at gå op.

- Men det er klart, at hvis forsøget bliver en succes, vil vi se på, om det kan bringes ud til resten af landet, og om det kan være en model for senere vaccinationer, når vi får de helt store mængder til landet, siger hun.

