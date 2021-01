På et enkelt opholdssted i København blev 26 personer testet positive for coronavirus i weekenden.

Der er en alvorlig smittestigning blandt udsatte borgere i hovedstaden.

Sådan lyder advarslen fra socialborgmester i København Mia Nyegaard (R) i en pressemeddelelse.

- Situationen er alvorlig. Lige nu er der ved at ske det, vi lykkeligvis var forskånet for i foråret. Nemlig en smittespredning blandt de mest udsatte i København, siger hun i pressemeddelelsen.

- Alene på et enkelt opholdssted blev 26 personer testet positive for corona i løbet af weekenden. Derfor har vi i socialforvaltningen i Københavns Kommune ageret akut og fordoblet antallet af karantæne- og omsorgspladser til udsatte fra 20 til 40.

De udsatte borgere er blandt andet misbrugere og hjemløse.

Ifølge borgmesteren er der brug for hjælp for at løse situationen. For hvis coronasmitten får "fat på gaden, kan den sprede sig med lynets hast og videre ud i samfundet", påpeger Mia Nyegaard.

Derfor mener hun, at de udsatte borgere bør længere frem i vaccinationskøen, og at der generelt bør være en mere klar plan for vaccinationen af dem.

- Jeg vil appellere kraftigt til socialminister Astrid Krag om, at hun tager smittesituationen i udsatte-miljøet i København, som blandt andet tæller 1500 hjemløse, meget alvorligt, og gør sin indflydelse gældende over for sundhedsmyndighederne.

- Det er en svær opgave at prioritere den knappe vaccinemængde. Det har jeg fuld forståelse for. Men her har vi altså at gøre med meget sårbare borgere, som har skrantende helbred, siger Mia Nyegaard.

Ifølge Gadejuristens oplysninger bliver hjemløse vaccineret i gruppe 10 af 12 i vaccinationskøen. Det oplyste organisationen, som yder blandt andet retshjælp til udsatte, til Berlingske søndag.

Gruppe 10 er personer under 65, som har tilstande og sygdomme, der medfører en øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

/ritzau/