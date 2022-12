Lyt til artiklen

Coronakrisen og invasionen af Ukraine får skylden for manglende arbejdskraft og stigende priser på råvarer, komponenter og jorddeponering.

Anlægningen af Hovedstadens Letbane er i øjeblikket udsat for store problemer.

Det skriver aktørerne selv i en pressemeddelelse.

»Disse store globale udfordringer har eskaleret projektets medfødte kompleksitet. Derfor vurderer Hovedstadens Letbane nu, at det ikke er sandsynligt, at byggeriet kan færdiggøres med det nuværende anlægsbudget,« skriver de blandt andet.

Anlægsbudgettet er på 8,2 milliarder, men kan ifølge pressemeddelelsen ende med en forøgelse på 10-15 procent. Den eventuelle forøgelse af anlægsbudgettet vil skulle finansieres af Letbanens ejere.

Hvis budgettet bliver forøget med 10 procent svarer det til i omegnen af 820 millioner kroner. Hvis der er tale om 15 procent svarer det til 1,2 milliarder kroner.

Fakta om Hovedstadens Letbane Letbanen strækker sig over 28 kilometer mellem Lyngby og Ishøj og går igennem otte kommuner med 29 stationer undervejs.

Der bliver omstigning til S-tog på seks stationer: Lyngby, Buddinge, Herlev, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj.

Letbanen kører hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i weekenden.

11 kommuner og Region Hovedstaden står bag Hovedstadens Letbane. Kommunerne er Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup.

Den største letbanestation bliver Glostrup med over 6.000 passagerer på et hverdagsdøgn. Herefter følger Lyngby, Herlev, Buddinge, Lyngby Centrum og Herlev Bymidte.

Letbanen får en forventet tophastighed på 70 km/t. Gennemsnitshastigheden vil være på ca. 30 km/t, inkl. stop ved stationer.

13-14 mio. passagerer ventes at bruge letbanen årligt – og ca. 4.000 daglige personture forventes at flytte fra bilerne og over i letbanen, når den åbner.

Hver passager forventes at rejse gennemsnitligt 5,5 km på en tur med letbanen.

Der kan være ca. 260 mennesker i et letbanetog. Det svarer til cirka fire bybusser.

Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter ligger i Glostrup, hvor der er etableret spor og værkstedshal til drift og vedligehold af 29 togsæt, arbejdskøretøjer samt faciliteter til ca. 250 medarbejdere.

»Der er mange faktorer, som påvirker projektets risici, blandt andet de uventede globale faktorer med covid og krigen i Ukraine, der har gjort det ekstremt udfordrende for os at sikre fremdriften og økonomien på projektet. På baggrund af den ændrede risikoprofil vurderer vi derfor nu, at det ikke er sandsynligt, at Letbanen kan færdiggøres med det nuværende budget, « siger Erik Skotting, direktør i Hovedstadens Letbane.

»Når vi kommer med denne risikovurdering nu, er det ikke, fordi pengene er brugt, men det er en early warning. Med en forhøjelse af budgetrammen har vi fortsat en forventning om, at Letbanen vil kunne åbne som planlagt. Men som med andre tilsvarende komplekse projekter er der selvfølgelig vedvarende usikkerhed,« forklarer han yderligere.