Smittetrykket er nu så lavt, at Region Hovedstaden fjerner besøgsrestriktioner på regionens hospitaler.

Smittetallet har ligget stabilt lavt i så lang tid, at Region Hovedstaden nu ser det som passende at fjerne besøgsrestriktioner på regionens hospitaler.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over, at det nu bliver muligt for patienterne i højere grad at få besøg igen.

- Nu er den generelle smitte i hovedstadsområdet kommet ned på så lavt niveau, at vi nu igen kan lukke op for pårørende, der vil besøge patienter på hospitalerne, siger hun.

Det er imidlertid ikke alle hospitalerne i regionen, hvor besøgsrestriktionerne bliver sløjfet.

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt, at besøgsrestriktionerne opretholdes på Herlev Hospital og Hvidovre Hospital frem til den 13. maj.

Det sker, fordi der i de omkringliggende kommuner fortsat er et højt smittetryk med coronavirus.

Indtil besøgsrestriktionerne ophæves har patienter på de to hospitaler kun i begrænset omfang mulighed for at få besøg.

Besøgsrestriktionerne gælder ikke i kritiske situationer, der omfatter besøg af nære pårørende til kritisk syge eller døende patienter.

