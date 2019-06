Københavns Kommune forbedrer støtten i opfølgningen på de pædagogiske tilsyn i udfordrede daginstitutioner.

Daginstitutioner i Københavns Kommune med ringere kvalitet i det pædagogiske arbejde får hurtigere og mere effektiv støtte.

Børne- og Ungdomsudvalget vurderer, at der er behov for at forbedre opfølgningen på de pædagogiske tilsyn og en større åbenhed om tilsynsrapporter.

Det skriver Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

- Vores tilsyn er gode til at spotte, hvor der er udfordringer. Vi har besluttet at sætte hurtigere og mere effektivt ind i de institutioner, som har problemer, lyder det fra Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i pressemeddelelsen.

- Og det skal ske med fuld åbenhed om udfordringerne, og hvad vi gør ved dem, så forældrene er med i processen, siger han.

En rapport viser, at der er stor forskel i kvaliteten af det pædagogiske arbejde blandt daginstitutionerne i København.

Der er fremgang i den pædagogiske kvalitet hos mange af de daginstitutioner, der har udsatte børn, mens der er forskel i kvaliteten på tværs af institutionerne og internt i institutionerne.

Vedtagelsen om initiativerne kommer i kølvandet på TV2's dokumentar "Daginstitutioner bag facaden".

Dokumentaren viser klip af pædagoger, der handler uacceptabelt i to af Københavns daginstitutioner, hvor børnene ikke får den nødvendige omsorg.

/ritzau/