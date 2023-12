Når der bliver sendt raketter i luften og fyret krudt af på jorden, bliver det en travl dag for beredskaberne i landet.

Nytårsaften er nemlig brandvæsnets travleste dag på året.

»Vi håber på, at det bliver et ganske normalt nytår, hvor vi har tre gange så mange udrykninger, som vi plejer. Det er vores travleste dag på året,« siger Hovedstadens Beredskab vagthavende operationschef, Frederik Ryber, til B.T.

Brandvæsnet skal både håndtere hverdagshændelser, som de kender, og alle uheld relateret til fyrværkeri og fejringen af det nye år.

Derfor er der 20 yderligere kaldet ind på vagt i Hovedstadens Beredskab. Det er en ekstrabemanding på omtrent 20 procent af, hvad de plejer.

De ekstra 20 mennesker er fordelt rundt i København, hvor der plejer at være mange glade mennesker, der sender fyrværkeri i luften som Rådhuspladsen, Christianshavns brandstation og Dronning Louises Bro på Nørrebro.

Vejrudsigten lover en del vind, og det kan have stor indflydelse på raketternes kurs.

»Hvis vinden tager fat i dem, så kan raketterne komme galt afsted,« siger operationschef, Frederik Ryber.

Derfor understreger han, at det er vigtigt at læse vejledningerne for det, man vil fyre af, at man skal holde afstand og passe på hinanden, så alle kan komme godt ind i det nye år.