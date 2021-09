Der bliver løbet stærkt på de danske sygehuse i øjeblikket.

Det gælder ikke mindst overlægerne, der sammenlinget med for ti år siden bruger gennemsnitligt fire timer mindre på patienter om ugen. Værst står det til i Region Hovedstaden, hvor overlægerne i gennemsnit bruger 22,1 timer på patientrelateret arbejde om ugen.

Det fremgår af en ny undersøgelse fra Overlægeforeningen.

Foreningens formand er bekymret for udviklingen:

»Det går ud over patienterne, når vi som overlæger har mindre tid til vores kerneopgave: at stille diagnoser og behandle sygdom. Det giver længere ventetid for patienterne og dårlig udnyttelse af ressourcerne. Mange overlæger arbejder i forvejen i mere end 45 timer om ugen. Så det er hverken forsvarligt eller rimeligt at bede os arbejde endnu mere. Vi er nødt til at se på, om sundhedsvæsenet bruger overlægernes tid klogt. For det gør vi ikke i tilstrækkeligt omfang i dag,« siger formand for Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, i en pressemeddelelse.

Et ønske fra foreningen er, at uddele alle de mere praktiske opgaver til andre kolleger. 8 ud af 10 overlæger svarer i undersøgelsen, at de udfører opgaver, som andre kan varetage.

»Jeg kunne se mindst dobbelt så mange ambulante patienter per dag, hvis jeg fik hjælp til alle ikke-lægelige opgaver, for eksempel rengøring, at fylde materialer op i undersøgelsesrum, hjælp til af- og påklædning af svage patienter, hjælp med praktiske spørgsmål om transport med videre, måle puls, bestille prøver og undersøgelse,« svarer en af lægerne i undersøgelsen.

Region Nordjyllands overlæger topper listen over tid til patienter med 25,4 timer om ugen. Landsgennemsnittet ligger på 23,1 timer.