7000 kroner ekstra lige ned i foret.

Det får sygeplejersker og sosu'er i Københavns Kommune i år.

Pengene bliver udbetalt én gang til alle medarbejdere med mindst fem års anciennitet.

Det skriver Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Derudover får aften- og nattevagter på området et årligt tillæg på 10.000 kroner, mens praktikvejledere og kliniske vejledere får et årligt tillæg på 8500 kroner.

Lønløftet er resultatet af en budgetaftale på Københavns Rådhus om budgettet for 2022.

»Jeg håber, at lidt mere i lønposen kan medvirke til, at flere får øjnene op for sundhedsfagene, og at vi ikke mindst kan fastholde de dygtige medarbejdere, vi allerede har i København.«

Det siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling i pressemeddelelsen.

I alt har kommunen afsat 90 millioner kroner i alt fra 2022 til 2025 i et forsøg på at fastholde eller tiltrække sundhedspersonale i kommunen.

»22,5 millioner kroner årligt i fire år er slet ikke nok til at løse vores problemer, men det er et vigtigt signal og en anerkendelse til alle dem, der hver dag passer på byens ældre,« erkender borgmesteren.

For kommunen mangler mange af de såkaldte 'varme hænder' i ældreplejen.

Aftalen er et forsøg på at holde på de dygtige medarbejdere og få andre til at søge ind i faget.

»Det her er en anerkendelse til medarbejderne. De yder en kæmpe indsats på trods af manglen på kollegaer. De ældre og sårbare borgere mærker hver dag, at vi ikke kan rekruttere nok uddannede medarbejdere. Hvis vi skal blive ved med at kunne tilbyde en værdig ældrepleje, kræver det, at ældreområdet bliver prioriteret meget højere politisk. Og ikke mindst økonomisk,« siger Sisse Marie Welling.

Pengene er afsat på budgettet, som gælder til og med 2025, så der bliver tale om et engangstillæg eller årlige tillæg i denne periode.

I alt blev der på Budget 22 afsat 300 millioner kroner de næste fire år til at styrke rekruttering og fastholdelse af kommunens sygeplejersker, sosu-medarbejdere, pædagoger og socialpædagoger, fremgår det af pressemeddelelsen.