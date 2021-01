Syv dage før planlagt er Region Hovedstaden blevet færdig med at give beboere på plejehjem første vaccineskud.

Region Hovedstaden har torsdag færdiggjort første vaccination af regionens plejehjemsbeboere.

Det fortæller Jonas Egebart, der er lægefaglig vicedirektør for Nordsjællands Hospital og står i spidsen for Region Hovedstadens taskforce for coronavaccinationer.

"Stort set alle" plejehjemsbeboere har sagt ja til tilbuddet og ladet sig vaccinere, fortæller Jonas Egebart, som dog ikke kan sætte noget præcist antal på.

Alene torsdag - på den sidste dag - har regionen vaccineret beboere på 49 plejehjem. Der er 191 plejecentre i Region Hovedstaden.

- Jeg synes, det har været en begivenhedsrig dag, for vi har haft travlt. Vi har været ude på 49 centre med 17 biler, siger Jonas Egebart.

- Det er en forløsning, at vi har nået det så hurtigt, som vi har.

- Og at vi er kommet igennem denne her første vigtige milepæl i vaccinationsindsatsen.

Det er blot lidt mere end en uge siden, at regionen begyndte at vaccinere borgere.

Først var planen, at første vaccination af plejehjemsbeboere skulle være færdiggjort den 14. januar. Men det er altså blevet fremrykket.

Den anden dosis af vaccinen kan gives tre uger efter det første stik.

