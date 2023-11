Den populære cykelhjelmsmodel Hövding led et alvorligt knæk i denne uge, da den svenske forbrugerstyrelse indførte et midlertidigt forbud mod salg af den nyeste model, Hövding 3.

Nu er der nyt til de danske brugere, skriver TV 2 Kosmopol.

I en orientering til sine brugere understreger man, at produktet stadig er sikkert, og at der ikke er tale om en tilbagekaldelse af produktet.

'Hövding og uafhængige testinstitutter er overbeviste om, at produktet er sikkert, og Hövding-brugere kan fortsætte med at bruge deres Hövding, som de plejer. Vi håber at kunne genoptage salget, når den svenske forbrugerstyrelse og domstolene har haft mulighed for at foretage en fuldstændig gennemgang,' skriver Hövding til de danske brugere.

Salgsstoppet kommer efter, at flere kritiske historier om produktet har ramt de svenske medier.

Produktet bæres som en halskrave og beskytter hovedet ved, at en form for airbag udløser sig og omkranser hovedet, hvis man styrter.

I maj afslørede SVT, at firmaet Hövding bevidst solgte hjelme af modellen Hövding 3 med en kendt designfejl, hvor hovedbeskyttelsen ikke var indsat.

Det er de historier, der gør, at den svenske forbrugerstyrelse indleder en undersøgelse af Hövding.

Den svenske forbrugerstyrelse har ligeledes sat spørgsmålstegn ved Hövdings testmetoder.

Det er kun salget af Hövding i Sverige, der er omfattet. Airbaghjelmen kan stadig købes i Danmark.